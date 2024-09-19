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В Конгресі визнали, що Україна впроваджує військові інновації швидше за США

В Конгресі визнали, що Україна впроваджує військові інновації швидше за США

Київ • УНН

 • 17793 перегляди

Голова Комісії зі стратегії нацоборони США заявила, що Україна впроваджує військові інновації швидше за уряд США. Комісія закликає до змін у фінансуванні та пріоритетах оборонних проєктів.

Україна втілює інновації у військових технологіях і концепціях зі швидкістю, значно більшою за уряд Сполучених Штатів. Про це під час слухань у Конгресі заявила голова Комісії зі стратегії національної оборони США Джейн Гарман, передає Голос Америки, пише УНН.

Деталі

У Вашингтоні вважають, що Сполучені Штати мають розпочати багаторічні інвестиції в національну безпеку та промислову базу. А також відкоригувати свої пріоритети та ефективніше використовувати кошти на національну безпеку.

Потрібно стимулювати зміни. Україна та Росія впроваджують інновації на полі бою і це займає тижні, а не роки. Я була в Києві минулого тижня, до цього була у квітні і переконалася в цьому на власні очі. Якщо Департамент оборони не зможе рухатися з такою ж швидкістю та масштабами, він програє

- впевнена Джейн Гарман.

США та Україна із європейськими компаніями працюють над заміною С-300 і ракет Р-27 - Остін06.09.24, 13:52 • 107647 переглядiв

Доповнення

Окремо наголошується на деяких практиках практики з дослідження та розробки системи закупівель. Комісія зі стратегії національної оборони наголошує, що вони вже застарілі для сучасного стратегічного середовища. 

Зокрема, Джейн Гарман під час слухань наголосила, що фінансувати проєкти, які не продемонстрували значної цінності, не можна.

Ми не можемо продовжити фінансувати речі, які продемонстрували, що вони не мають такої цінності як нове програмне забезпечення. Просто треба запитати, чого Україна нас може навчити. Україна нас може цьому навчити, зокрема, тому що можна побудувати дрон за 350 доларів. Мій коментар про це – в Пентагоні чашку кави не можна купити за 350 доларів і йдеться про наше майбутнє

- заявила Гарман

Вона також заявила, що деякі з чинних програм Пентагону, сфокусованих суто на обладнанні, варто було б замінити на інші, з більшим залученням сучасних технологій та програмного забезпечення.

Нагадаємо

Члени Палати представників США звернулися до спікера з проханням включити допомогу Україні до резолюції про повноваження президента. Вони наголосили на важливості підтримки України для безпеки США.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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