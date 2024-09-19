В Конгрессе признали, что Украина внедряет военные инновации быстрее США

Украина воплощает инновации в военных технологиях и концепциях со скоростью, значительно большей, чем правительство Соединенных Штатов. Об этом во время слушаний в Конгрессе заявила председатель Комиссии по стратегии национальной обороны США Джейн Гарман, передает Голос Америки, пишет УНН.

Детали

В Вашингтоне считают, что Соединенные Штаты должны начать многолетние инвестиции в национальную безопасность и промышленную базу. А также откорректировать свои приоритеты и эффективнее использовать средства на национальную безопасность.

Нужно стимулировать изменения. Украина и Россия внедряют инновации на поле боя и это занимает недели, а не годы. Я была в Киеве на прошлой неделе, до этого была в апреле и убедилась в этом воочию. Если Департамент обороны не сможет двигаться с такой же скоростью и масштабами, он проиграет - уверена Джейн Гарман.

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Дополнение

Отдельно отмечается некоторые практики практики по исследованию и разработке системы закупок. Комиссия по стратегии национальной обороны отмечает, что они уже устарели для современной стратегической среды.

В частности, Джейн Гарман во время слушаний отметила, что финансировать проекты, которые не продемонстрировали значительной ценности, нельзя.

Мы не можем продолжить финансировать вещи, которые продемонстрировали, что они не имеют такой ценности как новое программное обеспечение. Просто надо спросить, чему Украина нас может научить. Украина нас может этому научить, в частности, потому что можно построить дрон за 350 долларов. Мой комментарий об этом - в Пентагоне чашку кофе нельзя купить за 350 долларов и речь идет о нашем будущем - заявила Гарман

Она также заявила, что некоторые из действующих программ Пентагона, сфокусированных сугубо на оборудовании, следовало бы заменить на другие, с большим привлечением современных технологий и программного обеспечения.

Напомним,

Члены Палаты представителей США обратились к спикеру с просьбой включить помощь Украине в резолюцию о полномочиях президента. Они подчеркнули важность поддержки Украины для безопасности США.