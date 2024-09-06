США и Украина с европейскими компаниями работают над заменой С-300 и ракет Р-27 - Остин
Киев • УНН
Пентагон сообщил о сотрудничестве США и европейских компаний с Украиной. Цель - разработка и создание замены зенитно-ракетной системы С-300 и ракеты "воздух-воздух" Р-27.
США и Украина при содействии европейских стран работают над разработкой и созданием замены для зенитной ракетной системы С-300 и ракеты класса «воздух-воздух» Р-27, сообщил министр обороны США Ллойд Остин на заседании в формате «Рамштайн» с участием Президента Украины Владимира Зеленского в Германии в пятницу, пишет УНН.
При содействии нескольких европейских компаний, Соединенные Штаты работают с Украиной с целью разработки и создания замены зенитно-ракетной системы С-300 и ракеты класса «воздух-воздух» Р-27
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