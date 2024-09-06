США та Україна із європейськими компаніями працюють над заміною С-300 і ракет Р-27 - Остін
Київ • УНН
Пентагон повідомив про співпрацю США та європейських компаній з Україною. Мета - розробка та створення заміни зенітно-ракетної системи С-300 та ракети "повітря-повітря" Р-27.
США і Україна за сприяння європейських країн працюють над розробкою і створенням заміни для зенітної ракетної системи С-300 і ракети класу "повітря-повітря" Р-27, повідомив міністр оборони США Ллойд Остін на засіданні у форматі "Рамштайн" за участю Президента України Володимира Зеленського у Німеччині у п'ятницю, пише УНН.
За сприяння кількох європейських компаній, Сполучені Штати працюють з Україною з метою розробки та створення заміни зенітно-ракетної системи С-300 та ракети класу "повітря-повітря" Р-27
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