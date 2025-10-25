В Ірландії на президентських виборах перемогла незалежна кандидатка від лівих

Кетрін Конноллі, незалежна кандидатка з лівого спектру, здобула впевнену перемогу на президентських виборах в Ірландії, які відзначилися низькою явкою та великою кількістю зіпсованих бюлетенів. Про це повідомляє DW, пише УНН.

Деталі

Кетрін Конноллі, незалежний кандидат, яку підтримувала ліва опозиція, отримала понад 64,7% голосів, випередивши Гізер Хамфріс з центристської партії "Фіне Гейл", яка отримала 28,2%. Джим Гевін з партії "Фіанна Фейл" посів третє місце з трохи більше 7% голосів.

Зазначається, що перемога Коноллі є "вироком" для правоцентристського коаліційного уряду Ірландії.

Партії Гевіна та Хамфріса перебувають разом з Партією зелених у коаліційному уряді країни.

Конноллі змінить на посаді президента Майкла Гіґґінса, який вже завершив два повні терміни після того, як обійняв цю переважно церемоніальну посаду 2011 року.

Нагадаємо

Ірландія надає Україні допомогу у вигляді транспортних засобів та засобів для розмінування.

Ірландія виділила 35 мільйонів євро на підтримку українців