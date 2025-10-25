$41.900.00
Опалювальний сезон в Україні може початися вже найближчими днями - Міненерго
25 жовтня, 10:22
Перехід на "зимовий час": психологиня дала поради, як допомогти організму адаптуватися
25 жовтня, 08:59
Підрив людей на вокзалі в Овручі: провадження відкрили за трьома статтями
25 жовтня, 08:45
Час внутрішньої рівноваги серед зовнішніх бур: астропрогноз на тиждень 27 жовтня – 2 листопада
25 жовтня, 06:30
Трамп анонсував обговорення війни рф проти України з Сі Цзіньпіном: хоче допомоги Пекіна
25 жовтня, 03:58
Україну накриє хмарна погода з дощами, на півдні до +17°
24 жовтня, 17:15
В суботу Україну чекає ще один день із графіками відключень: скільки черг буде без "світла"
24 жовтня, 16:33
Британія надасть Україні 5 тисяч нових ракет, посилюючи підтримку перед зимою - прем'єр Стармер
24 жовтня, 15:19
Голова ВР заявив, що проєкт нового правопису української мови розглянуть до кінця року
24 жовтня, 14:29
російські модернізовані КАБи: оновлені бомби із реактивним двигуном поки не дістають до Києва, але загроза зростає – військовий експерт
В Ірландії на президентських виборах перемогла незалежна кандидатка від лівих

Київ • УНН

 • 1680 перегляди

Кетрін Конноллі, незалежна кандидатка з лівого спектру, здобула понад 64,7% голосів на президентських виборах в Ірландії, що відзначилися низькою явкою. Її перемога є "вироком" для правоцентристського коаліційного уряду країни.

В Ірландії на президентських виборах перемогла незалежна кандидатка від лівих

Кетрін Конноллі, незалежна кандидатка з лівого спектру, здобула впевнену перемогу на президентських виборах в Ірландії, які відзначилися низькою явкою та великою кількістю зіпсованих бюлетенів. Про це повідомляє DW, пише УНН.

Деталі

Кетрін Конноллі, незалежний кандидат, яку підтримувала ліва опозиція, отримала понад 64,7% голосів, випередивши Гізер Хамфріс з центристської партії "Фіне Гейл", яка отримала 28,2%. Джим Гевін з партії "Фіанна Фейл" посів третє місце з трохи більше 7% голосів.

Зазначається, що перемога Коноллі є "вироком" для правоцентристського коаліційного уряду Ірландії.

Партії Гевіна та Хамфріса перебувають разом з Партією зелених у коаліційному уряді країни.

Конноллі змінить на посаді президента Майкла Гіґґінса, який вже завершив два повні терміни після того, як обійняв цю переважно церемоніальну посаду 2011 року.

Нагадаємо

Ірландія надає Україні допомогу у вигляді транспортних засобів та засобів для розмінування. 

Ірландія виділила 35 мільйонів євро на підтримку українців24.09.25, 01:36 • 3504 перегляди

