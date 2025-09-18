Ірландія передає Україні транспортні засоби та засоби для розмінування: повний список
Київ • УНН
Ірландія надає Україні допомогу у вигляді транспортних засобів та засобів для розмінування. Два конвої з автомобілями вже прибули до Польщі для подальшої передачі.
Ірландія передає Україні транспортні засоби, а також засоби для розмінування в якості допомоги. Про це повідомляє УНН з посиланням на уряд Ірландії.
Деталі
Україна отримає наступні транспортні засоби:
- 2 автомобілі Ford
Transit;
- 3 автомобілі Mercedes,
призначені для потреб "швидкої допомоги";
- 5 вантажних автомобілів
Scania 8x8 DROPS;
- 8 мікроавтобусів Ford
Transit на 15 місць;
- 16 пікапів Double Cab
Ford Rangers.
Віце-прем'єр-міністр і міністр оборони Саймон Харріс підтвердив прибуття до Польщі двох конвоїв з транспортними засобами з запасів збройних сил Ірландії, які будуть передані Україні в якості допомоги.
