Ірландія передає Україні транспортні засоби та засоби для розмінування: повний список

Ірландія передає Україні транспортні засоби, а також засоби для розмінування в якості допомоги. Про це повідомляє УНН з посиланням на уряд Ірландії.

Деталі

Україна отримає наступні транспортні засоби:

2 автомобілі Ford Transit;

3 автомобілі Mercedes, призначені для потреб "швидкої допомоги";

5 вантажних автомобілів Scania 8x8 DROPS;

8 мікроавтобусів Ford Transit на 15 місць;

16 пікапів Double Cab Ford Rangers.

Віце-прем'єр-міністр і міністр оборони Саймон Харріс підтвердив прибуття до Польщі двох конвоїв з транспортними засобами з запасів збройних сил Ірландії, які будуть передані Україні в якості допомоги.

Нагадаємо

Раніше Володимир Зеленський обговорив подальшу підтримку України з прем'єр-міністром Ірландії Мікхолом Мартіном.

Також УНН повідомляв, що в Україну надійшло перше військове обладнання, передбачене угодою між США та НАТО в межах програми PURL.