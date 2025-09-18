Ірландія передає Україні транспортні засоби та засоби для розмінування: повний список

$41.190.02
48.770.12
ukenru
12:49 • 10509 перегляди
Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф
18 вересня, 10:41 • 19002 перегляди
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
Ексклюзив
18 вересня, 09:39 • 28220 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
18 вересня, 09:29 • 19016 перегляди
Нардепи підтримали створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери: як вона функціонуватиме
18 вересня, 08:50 • 17686 перегляди
Гуманітарну допомогу скрапленим газом цього сезону отримуватиме ще одна область: що відомо
Ексклюзив
18 вересня, 07:58 • 27366 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
18 вересня, 06:08 • 15434 перегляди
Окупантів у центрі Куп'янська немає - ЦПД РНБО
17 вересня, 19:21 • 46661 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo
17 вересня, 17:46 • 44013 перегляди
Прослушка в кабінеті мера Львова Садового: СБУ розпочало кримінальне провадження
17 вересня, 16:51 • 33455 перегляди
Монети номіналом 10 копійок почнуть вилучати з обігу вже з жовтня - НБУ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+15°
2.8м/с
68%
753мм
Популярнi новини
Марк Цукерберг провалив презентацію "окулярів штучного інтелекту" від Meta - ЗМІ18 вересня, 07:02 • 10159 перегляди
У рф заявили про атаку дронів на завод "Газпрома" у Башкортостані: виникла пожежаVideo18 вересня, 08:55 • 5536 перегляди
Світло "Аптеки" у темряві війни: історії фармацевтів, які тримають свій власний фронтPhoto18 вересня, 08:58 • 25332 перегляди
10-річний хлопчик понад рік доглядав двох братів з генетичним захворюванням: прокуратура ініціювала розслідування щодо соцслужб18 вересня, 09:16 • 13636 перегляди
Законодавчий "щит" для компаній оборонного комплексу чи практично провал через одне невірне рішення?11:39 • 17119 перегляди
Публікації
Законодавчий "щит" для компаній оборонного комплексу чи практично провал через одне невірне рішення?11:39 • 17257 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
Ексклюзив
18 вересня, 09:39 • 28211 перегляди
Світло "Аптеки" у темряві війни: історії фармацевтів, які тримають свій власний фронтPhoto18 вересня, 08:58 • 25477 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
Ексклюзив
18 вересня, 07:58 • 27362 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo17 вересня, 19:21 • 46657 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Сі Цзіньпін
Андрій Парубій
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Київська область
Китай
Реклама
УНН Lite
YouTube став лідером медіаіндустрії США і робить ставку на ШІ для створення контенту18 вересня, 05:59 • 24903 перегляди
Кіану Рівз таємно одружився з художницею Александрою Грант під час літньої подорожі Європою17 вересня, 18:36 • 24701 перегляди
Відомий продюсер Бейонсе та Дрейка раптово помер у нью-йоркській квартирі17 вересня, 17:52 • 24970 перегляди
Aston Martin та Egg створюють люксовий дитячий візочок за $3000Photo17 вересня, 17:24 • 23471 перегляди
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma16 вересня, 14:15 • 52752 перегляди
Актуальне
TikTok
ChatGPT
Економіст (журнал)
Eurofighter Typhoon
E-6 Mercury

Ірландія передає Україні транспортні засоби та засоби для розмінування: повний список

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Ірландія надає Україні допомогу у вигляді транспортних засобів та засобів для розмінування. Два конвої з автомобілями вже прибули до Польщі для подальшої передачі.

Ірландія передає Україні транспортні засоби та засоби для розмінування: повний список

Ірландія передає Україні транспортні засоби, а також засоби для розмінування в якості допомоги. Про це повідомляє УНН з посиланням на уряд Ірландії.

Деталі

Україна отримає наступні транспортні засоби:

  • 2 автомобілі Ford Transit;
    • 3 автомобілі Mercedes, призначені для потреб "швидкої допомоги";
      • 5 вантажних автомобілів Scania 8x8 DROPS;
        • 8 мікроавтобусів Ford Transit на 15 місць;
          • 16 пікапів Double Cab Ford Rangers.

            Віце-прем'єр-міністр і міністр оборони Саймон Харріс підтвердив прибуття до Польщі двох конвоїв з транспортними засобами з запасів збройних сил Ірландії, які будуть передані Україні в якості допомоги.

            Нагадаємо

            Раніше Володимир Зеленський обговорив подальшу підтримку України з прем'єр-міністром Ірландії Мікхолом Мартіном.

            Також УНН повідомляв, що в Україну надійшло перше військове обладнання, передбачене угодою між США та НАТО в межах програми PURL.

            Євген Устименко

            Новини Світу
            Ірландія
            благодійність
            НАТО
            Сполучені Штати Америки
            Україна
            Польща