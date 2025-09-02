$41.320.06
18:36 • 8602 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo
1 вересня, 15:53 • 15955 перегляди
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
1 вересня, 14:20 • 26582 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Ексклюзив
1 вересня, 11:39 • 33332 перегляди
Без відновлення податкових пільг українська авіація може втратити здобутий десятиліттями досвід та шанс на відновлення в майбутньому
Ексклюзив
1 вересня, 09:15 • 179616 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії
1 вересня, 08:38 • 103654 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: затриманому повідомили про підозру
Ексклюзив
1 вересня, 07:50 • 186736 перегляди
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
1 вересня, 06:45 • 194107 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
1 вересня, 05:46 • 164168 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення
1 вересня, 05:39 • 131658 перегляди
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересняPhoto
Ірландія готова зробити свій внесок у гарантування безпеки України – Зеленський

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Президент Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Ірландії Мікхолом Мартіном подальшу підтримку України. Сторони працюють над посиленням санкцій проти росії та гарантіями безпеки.

Ірландія готова зробити свій внесок у гарантування безпеки України – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з прем’єр-міністром Ірландії Мікхолом Мартіном обговорив подальшу підтримку України. Однією з тем розмови була участь Ірландії в наданні гарантій безпеки для України, передає УНН із посиланням на сайт глави держави.

Деталі

Зазначається, що Україна та Ірландія спільно працюють над посиленням санкцій проти росії.

Обговорили роботу над гарантіями безпеки. Для нас дуже важлива залученість усіх партнерів. Ірландія готова зробити свій внесок у гарантування безпеки. Ми також однаково бачимо необхідність посилення тиску на росію, зокрема й через запровадження вторинних санкцій

- наголосив Зеленський.

Нагадаємо

Напередодні Президент України Володимир Зеленський зустрівся з лідерами двох коаліційних фракцій німецького Бундестагу Єнсом Шпаном і Маттіасом Міршем, щоб скоординувати наступні спільні кроки в дипломатії й обговорити продовження фінансової та оборонної підтримки нашої країни.

Макрон обговорив гарантії безпеки для України з генсеком НАТО01.09.25, 22:40 • 1480 переглядiв

Єгор Брайлян

Політика
Ірландія
Володимир Зеленський
Україна