Ірландія готова зробити свій внесок у гарантування безпеки України – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з прем’єр-міністром Ірландії Мікхолом Мартіном обговорив подальшу підтримку України. Однією з тем розмови була участь Ірландії в наданні гарантій безпеки для України, передає УНН із посиланням на сайт глави держави.

Деталі

Зазначається, що Україна та Ірландія спільно працюють над посиленням санкцій проти росії.

Обговорили роботу над гарантіями безпеки. Для нас дуже важлива залученість усіх партнерів. Ірландія готова зробити свій внесок у гарантування безпеки. Ми також однаково бачимо необхідність посилення тиску на росію, зокрема й через запровадження вторинних санкцій - наголосив Зеленський.

Нагадаємо

Напередодні Президент України Володимир Зеленський зустрівся з лідерами двох коаліційних фракцій німецького Бундестагу Єнсом Шпаном і Маттіасом Міршем, щоб скоординувати наступні спільні кроки в дипломатії й обговорити продовження фінансової та оборонної підтримки нашої країни.

