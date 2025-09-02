Ирландия готова внести свой вклад в обеспечение безопасности Украины – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином обсудил дальнейшую поддержку Украины. Одной из тем разговора было участие Ирландии в предоставлении гарантий безопасности для Украины, передает УНН со ссылкой на сайт главы государства.

Детали

Отмечается, что Украина и Ирландия совместно работают над усилением санкций против России.

Обсудили работу над гарантиями безопасности. Для нас очень важна вовлеченность всех партнеров. Ирландия готова внести свой вклад в обеспечение безопасности. Мы также одинаково видим необходимость усиления давления на Россию, в том числе и через введение вторичных санкций - подчеркнул Зеленский.

Напомним

Накануне Президент Украины Владимир Зеленский встретился с лидерами двух коалиционных фракций немецкого Бундестага Йенсом Шпаном и Маттиасом Миршем, чтобы скоординировать следующие совместные шаги в дипломатии и обсудить продолжение финансовой и оборонной поддержки нашей страны.

Макрон обсудил гарантии безопасности для Украины с генсеком НАТО