Ирландия передает Украине транспортные средства и средства для разминирования: полный список
Киев • УНН
Ирландия оказывает Украине помощь в виде транспортных средств и средств для разминирования. Два конвоя с автомобилями уже прибыли в Польшу для дальнейшей передачи.
Ирландия передает Украине транспортные средства, а также средства для разминирования в качестве помощи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на правительство Ирландии.
Подробности
Украина получит следующие транспортные средства:
- 2 автомобиля Ford
Transit;
- 3 автомобиля Mercedes,
предназначенные для нужд "скорой помощи";
- 5 грузовых автомобилей
Scania 8x8 DROPS;
- 8 микроавтобусов Ford
Transit на 15 мест;
- 16 пикапов Double Cab
Ford Rangers.
Вице-премьер-министр и министр обороны Саймон Харрис подтвердил прибытие в Польшу двух конвоев с транспортными средствами из запасов вооруженных сил Ирландии, которые будут переданы Украине в качестве помощи.
Напомним
Ранее Владимир Зеленский обсудил дальнейшую поддержку Украины с премьер-министром Ирландии Микхолом Мартином.
Также УНН сообщал, что в Украину поступило первое военное оборудование, предусмотренное соглашением между США и НАТО в рамках программы PURL.