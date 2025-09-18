Ирландия передает Украине транспортные средства и средства для разминирования: полный список

Ирландия передает Украине транспортные средства, а также средства для разминирования в качестве помощи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на правительство Ирландии.

Подробности

Украина получит следующие транспортные средства:

2 автомобиля Ford Transit;

3 автомобиля Mercedes, предназначенные для нужд "скорой помощи";

5 грузовых автомобилей Scania 8x8 DROPS;

8 микроавтобусов Ford Transit на 15 мест;

16 пикапов Double Cab Ford Rangers.

Вице-премьер-министр и министр обороны Саймон Харрис подтвердил прибытие в Польшу двух конвоев с транспортными средствами из запасов вооруженных сил Ирландии, которые будут переданы Украине в качестве помощи.

Напомним

Ранее Владимир Зеленский обсудил дальнейшую поддержку Украины с премьер-министром Ирландии Микхолом Мартином.

Также УНН сообщал, что в Украину поступило первое военное оборудование, предусмотренное соглашением между США и НАТО в рамках программы PURL.