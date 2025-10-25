В Ирландии на президентских выборах победила независимая кандидатка от левых

Кэтрин Коннолли, независимый кандидат левого спектра, одержала уверенную победу на президентских выборах в Ирландии, которые ознаменовались низкой явкой и большим количеством испорченных бюллетеней. Об этом сообщает DW, пишет УНН.

Кэтрин Коннолли, независимый кандидат, которую поддерживала левая оппозиция, получила более 64,7% голосов, опередив Хизер Хамфрис из центристской партии "Фине Гейл", которая получила 28,2%. Джим Гэвин из партии "Фианна Файл" занял третье место с чуть более 7% голосов.

Отмечается, что победа Коннолли является "приговором" для правоцентристского коалиционного правительства Ирландии.

Партии Гэвина и Хамфрис находятся вместе с Партией зеленых в коалиционном правительстве страны.

Коннолли сменит на посту президента Майкла Хиггинса, который уже завершил два полных срока после того, как занял эту преимущественно церемониальную должность в 2011 году.

