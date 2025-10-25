В Ирландии на президентских выборах победила независимая кандидатка от левых
Киев • УНН
Кэтрин Коннолли, независимая кандидатка левого спектра, набрала более 64,7% голосов на президентских выборах в Ирландии, которые отличились низкой явкой. Ее победа является «приговором» для правоцентристского коалиционного правительства страны.
Подробности
Кэтрин Коннолли, независимый кандидат, которую поддерживала левая оппозиция, получила более 64,7% голосов, опередив Хизер Хамфрис из центристской партии "Фине Гейл", которая получила 28,2%. Джим Гэвин из партии "Фианна Файл" занял третье место с чуть более 7% голосов.
Отмечается, что победа Коннолли является "приговором" для правоцентристского коалиционного правительства Ирландии.
Партии Гэвина и Хамфрис находятся вместе с Партией зеленых в коалиционном правительстве страны.
Коннолли сменит на посту президента Майкла Хиггинса, который уже завершил два полных срока после того, как занял эту преимущественно церемониальную должность в 2011 году.
Напомним
Ирландия оказывает Украине помощь в виде транспортных средств и средств для разминирования.
