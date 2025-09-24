Ирландия выделила 35 миллионов евро на поддержку украинцев

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поблагодарил ирландского коллегу Саймона Харриса за дополнительное финансирование Ирландии в размере 35 млн евро для поддержки людей в Украине. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Сибиги в социальной сети Х (Twitter).

Очень плодотворная встреча с моим ирландским коллегой @SimonHarrisTD в Нью-Йорке. Благодарен за его объявление о дополнительном финансировании Ирландии в размере 35 миллионов евро для поддержки людей в Украине - написал Сибига.

Стороны сосредоточились на дальнейших двусторонних контактах на разных уровнях, дипломатических усилиях для обеспечения справедливого мира и гарантий безопасности для Украины, а также на постоянной поддержке Ирландией украинского пути европейской интеграции и Международной коалиции за возвращение украинских детей.

"Я поблагодарил Ирландию за ее практическую поддержку и вклад в устойчивость Украины, направленную на защиту гражданского населения, решение насущных гуманитарных потребностей и укрепление нашей обороны", - отметил Сибига.

Напомним

Ирландия предоставляет Украине помощь в виде транспортных средств и средств для разминирования. Два конвоя с автомобилями уже прибыли в Польшу для дальнейшей передачи.

