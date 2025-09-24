$41.380.13
19:19 • 8448 просмотра
Украина может выиграть войну и вернуть все территории при поддержке ЕС и НАТО - Трамп
18:09 • 14175 просмотра
Трамп заявил, что НАТО должно сбивать российские самолеты в случае вторжения
17:44 • 15202 просмотра
Китайский контейнеровоз неоднократно заходил в порт оккупированного Крыма: Киев направил ноту Пекину
Эксклюзив
23 сентября, 13:28 • 16676 просмотра
В Умани во время празднования Рош ха-Шана изъяли вещества, похожие на наркотики: полиция говорит, что случаи единичные
Эксклюзив
23 сентября, 12:09 • 36618 просмотра
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
23 сентября, 11:29 • 23968 просмотра
Кабмин подал в ВР программу действий правительства с 12 приоритетами: что предусматривается
23 сентября, 05:00 • 55574 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
23 сентября, 00:52 • 41050 просмотра
Президент Турции не верит в скорое завершение войны в Украине
22 сентября, 20:12 • 38396 просмотра
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
22 сентября, 17:45 • 51069 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
Ирландия выделила 35 миллионов евро на поддержку украинцев

Киев • УНН

 • 36 просмотра

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поблагодарил ирландского коллегу Саймона Харриса за дополнительное финансирование Ирландии в размере 35 млн евро для поддержки людей в Украине. Стороны обсудили двусторонние контакты, дипломатические усилия для мира и гарантий безопасности, а также поддержку европейской интеграции Украины.

Ирландия выделила 35 миллионов евро на поддержку украинцев

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поблагодарил ирландского коллегу Саймона Харриса за дополнительное финансирование Ирландии в размере 35 млн евро для поддержки людей в Украине. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Сибиги в социальной сети Х (Twitter).

Очень плодотворная встреча с моим ирландским коллегой @SimonHarrisTD в Нью-Йорке. Благодарен за его объявление о дополнительном финансировании Ирландии в размере 35 миллионов евро для поддержки людей в Украине

- написал Сибига.

Стороны сосредоточились на дальнейших двусторонних контактах на разных уровнях, дипломатических усилиях для обеспечения справедливого мира и гарантий безопасности для Украины, а также на постоянной поддержке Ирландией украинского пути европейской интеграции и Международной коалиции за возвращение украинских детей.

"Я поблагодарил Ирландию за ее практическую поддержку и вклад в устойчивость Украины, направленную на защиту гражданского населения, решение насущных гуманитарных потребностей и укрепление нашей обороны", - отметил Сибига.

Напомним

Ирландия предоставляет Украине помощь в виде транспортных средств и средств для разминирования. Два конвоя с автомобилями уже прибыли в Польшу для дальнейшей передачи.

Вита Зеленецкая

ПолитикаНовости Мира
Республика Ирландия
Андрей Сибига
благотворительность
Нью-Йорк
Украина
Польша