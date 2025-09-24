Ірландія виділила 35 мільйонів євро на підтримку українців
Київ • УНН
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував ірландському колезі Саймону Харрісу за додаткове фінансування Ірландії у розмірі 35 млн євро для підтримки людей в Україні. Сторони обговорили двосторонні контакти, дипломатичні зусилля для миру та гарантій безпеки, а також підтримку європейської інтеграції України.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував ірландському колезі Саймону Харрісу за додаткове фінансування Ірландії у розмірі 35 млн євро для підтримки людей в Україні. Про це інформує УНН з посиланням на допис Сибіги у соціальній мережі Х (Twitter).
Дуже плідна зустріч з моїм ірландським колегою @SimonHarrisTD у Нью-Йорку. Вдячний за його оголошення про додаткове фінансування Ірландії у розмірі 35 мільйонів євро для підтримки людей в Україні
Сторони зосередилися на подальших двосторонніх контактах на різних рівнях, дипломатичних зусиллях для забезпечення справедливого миру та гарантій безпеки для України, а також на постійній підтримці Ірландією українського шляху європейської інтеграції та Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.
"Я подякував Ірландії за її практичну підтримку та внесок у стійкість України, спрямовану на захист цивільного населення, вирішення нагальних гуманітарних потреб та зміцнення нашої оборони", - зазначив Сибіга.
Нагадаємо
Ірландія надає Україні допомогу у вигляді транспортних засобів та засобів для розмінування. Два конвої з автомобілями вже прибули до Польщі для подальшої передачі.
Україна, ЄС та ще 36 країн спільно закликали рф припинити вбивства та розпочати змістовні переговори - заява23.09.25, 23:34 • 530 переглядiв