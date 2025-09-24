$41.380.13
Україна може виграти війну та повернути всі території за підтримки ЄС та НАТО - Трамп
18:09 • 14166 перегляди
Трамп заявив, що НАТО має збивати російські літаки у разі вторгнення
17:44 • 15191 перегляди
Китайський контейнеровоз неодноразово заходив у порт окупованого Криму: Київ направив ноту Пекіну
Ексклюзив
23 вересня, 13:28 • 16668 перегляди
В Умані під час святкування Рош га-Шана вилучили речовини, схожі на наркотики: поліція каже, що випадки поодинокі
Ексклюзив
23 вересня, 12:09 • 36608 перегляди
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
23 вересня, 11:29 • 23966 перегляди
Кабмін подав до ВР програму дій уряду з 12 пріоритетами: що передбачається
23 вересня, 05:00 • 55570 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів
23 вересня, 00:52 • 41049 перегляди
Президент Туреччини не вірить у швидке завершення війни в Україні
22 вересня, 20:12 • 38395 перегляди
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічейVideo
22 вересня, 17:45 • 51068 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
Ірландія виділила 35 мільйонів євро на підтримку українців

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував ірландському колезі Саймону Харрісу за додаткове фінансування Ірландії у розмірі 35 млн євро для підтримки людей в Україні. Сторони обговорили двосторонні контакти, дипломатичні зусилля для миру та гарантій безпеки, а також підтримку європейської інтеграції України.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував ірландському колезі Саймону Харрісу за додаткове фінансування Ірландії у розмірі 35 млн євро для підтримки людей в Україні. Про це інформує УНН з посиланням на допис Сибіги у соціальній мережі Х (Twitter).

Дуже плідна зустріч з моїм ірландським колегою @SimonHarrisTD у Нью-Йорку. Вдячний за його оголошення про додаткове фінансування Ірландії у розмірі 35 мільйонів євро для підтримки людей в Україні

- написав Сибіга.

Сторони зосередилися на подальших двосторонніх контактах на різних рівнях, дипломатичних зусиллях для забезпечення справедливого миру та гарантій безпеки для України, а також на постійній підтримці Ірландією українського шляху європейської інтеграції та Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

"Я подякував Ірландії за її практичну підтримку та внесок у стійкість України, спрямовану на захист цивільного населення, вирішення нагальних гуманітарних потреб та зміцнення нашої оборони", - зазначив Сибіга.

Ірландія надає Україні допомогу у вигляді транспортних засобів та засобів для розмінування. Два конвої з автомобілями вже прибули до Польщі для подальшої передачі.

Віта Зеленецька

