В Індії збили пакистанський безпілотник, що порушив повітряний простір країни
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Сили безпеки Індії збили в суботу пакистанський безпілотний літальний апарат, який вторгся в повітряний простір країни в північно-західному індійському штаті Раджастхан. Про це на своєму сайті повідомила газета Hindustan Times з посиланням на власні військові джерела, передає УНН.
За інформацією видання, інцидент стався в окрузі Ганганагар. Один зі співрозмовників видання уточнив, що це вже як мінімум третя невдала спроба направити безпілотник через кордон з боку Пакистану. Індійські ЗМІ раніше повідомляли, що військові збивали пакистанські безпілотники 4 березня і 26 лютого.
Нагадаємо, зростання напруги у відносинах між Індією і Пакистаном почалося після того, як 14 лютого терорист-смертник в Джамму і Кашмірі атакував на замінованому автомобілі колону індійських військових. Відповідальність за атаку, яка забрала життя понад 40 осіб, взяла на себе угрупування "Джаїш-е-Мухаммад" ("Армія Мухаммеда"), яка виступає за відділення штату від Індії. У Нью-Делі звинуватили Ісламабад в підтримці бойовиків цього угруповання, бездіяльності пакистанської влади щодо терористів.
26 лютого ВПС Індії завдали удару по табору цього угруповання на пакистанській території. 27 лютого Пакистан заявив, що ВПС країни у відповідь на дії індійської сторони завдали ударів по військових об'єктах в штаті Джамму і Кашмір. За підсумками повітряного бою, який став першим масовим зіткненням ВВС двох країн з часів третьої індо пакистанської війни 1971 року народження, Нью-Делі й Ісламабад виступили з твердженнями, що збили літаки один одного.
Конфлікт між Індією і Пакистаном пов'язаний з неврегульованим статусом Кашміру. Обидві країни претендують на повний контроль над цією територією. Ситуація ускладнюється тим, що як Індія, так і Пакистан володіють ядерною зброєю.
Вчора стало відомо, що Індія підписала контракт на 3 мільярди доларів з Росією на оренду ядерної субмарини класу Акула-1 на 10 років.