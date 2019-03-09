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В Індії збили пакистанський безпілотник, що порушив повітряний простір країни

В Індії збили пакистанський безпілотник, що порушив повітряний простір країни

Київ • УНН

 • 9578 перегляди

КИЇВ. 9 березня. УНН. Сили безпеки Індії збили в суботу пакистанський безпілотний літальний апарат, який вторгся в повітряний простір країни в північно-західному індійському штаті Раджастхан. Про це на своєму сайті повідомила газета Hindustan Times з посиланням на власні військові джерела, передає УНН.

За інформацією видання, інцидент стався в окрузі Ганганагар. Один зі співрозмовників видання уточнив, що це вже як мінімум третя невдала спроба направити безпілотник через кордон з боку Пакистану. Індійські ЗМІ раніше повідомляли, що військові збивали пакистанські безпілотники 4 березня і 26 лютого.

Нагадаємо, зростання напруги у відносинах між Індією і Пакистаном почалося після того, як 14 лютого терорист-смертник в Джамму і Кашмірі атакував на замінованому автомобілі колону індійських військових. Відповідальність за атаку, яка забрала життя понад 40 осіб, взяла на себе угрупування "Джаїш-е-Мухаммад" ("Армія Мухаммеда"), яка виступає за відділення штату від Індії. У Нью-Делі звинуватили Ісламабад в підтримці бойовиків цього угруповання, бездіяльності пакистанської влади щодо терористів.

26 лютого ВПС Індії завдали удару по табору цього угруповання на пакистанській території. 27 лютого Пакистан заявив, що ВПС країни у відповідь на дії індійської сторони завдали ударів по військових об'єктах в штаті Джамму і Кашмір. За підсумками повітряного бою, який став першим масовим зіткненням ВВС двох країн з часів третьої індо пакистанської війни 1971 року народження, Нью-Делі й Ісламабад виступили з твердженнями, що збили літаки один одного.

Конфлікт між Індією і Пакистаном пов'язаний з неврегульованим статусом Кашміру. Обидві країни претендують на повний контроль над цією територією. Ситуація ускладнюється тим, що як Індія, так і Пакистан володіють ядерною зброєю.

Вчора стало відомо, що Індія підписала контракт на 3 мільярди доларів з Росією на оренду ядерної субмарини класу Акула-1 на 10 років.

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