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ВПС Індії завдали удару по табору бойовиків у пакистанській частині Кашміру

ВПС Індії завдали удару по табору бойовиків у пакистанській частині Кашміру

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. Дванадцять літаків ВПС Індії "Міраж 2000" завдали удару по табору бойовиків угруповання "Джаїш-е-Мохаммад" в підконтрольній Пакистану частині спірного Кашміру. Про це повідомляє у вівторок телеканал NDTV, передає УНН.

За даними телеканалу, який посилається на військові джерела, літаки скинули на табір бомби масою 1 тис. кг і повністю його зруйнували.

Раніше пакистанська сторона повідомила, що індійські літаки перетнули Лінію контролю, що розділяє боку в Кашмірі, але їх відігнали літаки ВПС Пакистану.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: США закликають Пакистан покарати винних у нападі смертника в Кашмірі

Ситуація в Джамму і Кашмірі — єдиному штаті Індії, де більшість складають мусульмани, — залишається напруженою вже багато років. Територія древнього князівства Кашмір — предмет спору між Індією і Пакистаном з 1947 року, коли Британська Індія, отримавши незалежність, розділилася на дві держави за релігійною ознакою. На даний момент в Кашмірі немає державного кордону: його територію розділяє Лінія контролю.

В індійській частині активно діють угруповання, які виступають за відділення від Індії. Нью-Делі постійно звинувачує Ісламабад в підтримці терористів, Пакистан відкидає ці заяви.

Нагадаємо, 14 лютого понад 40 індійських поліцейських загинули внаслідок нападу смертника в Кашмірі, відповідальність за який на себе взяло базоване в Пакистані угруповання “Джаіш-е-Мохаммад”.

МЗС Індії після цього нападу закликало Пакистан “припинити підтримку терористів і терористичних груп”, які використовують пакистанську територію як базу і “знищити інфраструктуру, що експлуатується терористичними групами для підготовки нападів в інших країнах”.

На тлі зростання напруженості Пакистан відкликав свого посла з Індії для консультацій.

Індія вже давно звинувачує Пакистан у підтримці бойовиків у Кашмірі, фактично розділеному головно між Пакистаном і Індією (ще частину утримує Китай). Обидві країни претендують на всю територію і з 1947 року через це вже мали дві війни.

Пакистан відкидає звинувачення, заявляючи, що надає дипломатичну підтримку кашмірській боротьбі за право на самовизначення.

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