Пакистан відповів на звинувачення Індії після загибелі більше 40 людей

“Ми рішуче відкидаємо будь-які інсинуації з боку представників індійського уряду і засобів масової інформації, які намагаються пов’язати напад з державою Пакистан без проведення розслідувань”, — сказано в заяві.

У ньому також сказано, що напад викликає серйозну заклопотаність, а Ісламабад засуджує акти насильства.

Коментар пакистанського МЗС став відповіддю на заяву індійської сторони. Відповідальність за атаку взяло на себе угруповання Джаїш-е-Мухаммад, яке за заявою індійської сторони базується в Пакистані.

“Ми вимагаємо, щоб Пакистан припинив підтримку терористів і терористичних груп, що діють на їхній території, і знищив інфраструктуру, якою управляють терористичні загони, щоб здійснювати напади в інших країнах”, — сказано в заяві міністерства закордонних справ Індії. За твердженням індійського МЗС, угруповання “очолює міжнародний терорист Масуд Азхар, якому уряд Пакистану надав повну свободу”.

У четвер, 14 лютого, терорист-смертник на автомобілі протаранив в Кашмірі автобус, що перевозив представників індійської військової поліції в Кашмірі. В результаті атаки загинули 44 людини.