Ісламісти підірвали в Індії автобус з 40 поліцейськими

Теракт був спрямований на конвой, який супроводжував 78 автобусів з 2,5 тис. працівниками поліції, що прямував до столиці штату Срінагар. Під час руху вибухнув один з автобусів.

Відповідальність за теракт взяло на себе пакистанське ісламістське угруповання Джаіш-е-Мухаммад, що бореться за вихід історичної області Кашмір зі складу Індії. За їх інформацією, атаку здійснив террорист-смертник.

Схожі атаки мали місце у 2004 та 2016 роках. Тоді ісламісти атакували конвой парамілітарних сил та військову базу, вбивши 28 і 19 людей відповідно.

Раніше УНН повідомляв, що в Індії мисливці на відьом вбили матір з чотирма дітьми.