Исламисты взорвали в Индии автобус с 40 полицейскими
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Вследствие террористической атаки на силы индийской полиции в штате Джемма и Кашмир погибли по меньшей мере 40 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные издания ANI.
Теракт был направлен на конвой, сопровождавший 78 автобусов с 2,5 тыс. работниками полиции, направлявшийся в столицу штата Сринагар. Во время движения взорвался один из автобусов.
Ответственность за теракт взяла на себя пакистанская исламистская группировка Джаиш-э-Мухаммад, которая борется за выход исторической области Кашмир из состава Индии. По их информации, атаку осуществил террорист-смертник.
Похожие атаки имели место в 2004 и 2016 годах. Тогда исламисты атаковали конвой парамилитарных сил и военную базу, убив 28 и 19 человек соответственно.
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