Мисливці на відьом убили матір і чотирьох дітей в Індії

За словами слідчого, жителі села увірвалися в будинок жінки в штаті Одіша на сході Індії і забили її дітей сільськогосподарськими знаряддями, після чого викинули їх тіла у колодязь.

Шість осіб було заарештовано і звинувачено у вбивстві та інших злочинах відповідно до закону Одіші про запобігання полюванню на відьом.

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За даними поліції, чоловіки підозрювали, що мати була відьмою і несла відповідальність за вбивство молодої дівчини.

"Вони зізналися, що скоїли вбивства через чаклунство", - сказав слідчий.

Він додав, що скарга чоловіка жінки, який був відсутній у день вбивства його сім'ї, спонукала їх напасти на жінку з дітьми.

"У найближчі дні можуть бути заарештовані ще дві або три людини", - сказав слідчий.

Нагадаємо, Індію сколихнули протести через згвалтування семирічної дитини.