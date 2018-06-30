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Індію сколихнули протести через згвалтування семирічної дитини

Індію сколихнули протести через згвалтування семирічної дитини

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 червня. УНН. Тисячі людей вийшли протест в центральній Індії цього тижня, вимагаючи смертної кари для нападників, які зґвалтували семирічну дівчинку. Про це УНН повідомляє з посиланням на Радіо Свобода.

За даними поліції, тисячі людей влаштували вуличні протести у восьми містах регіону.

Як зазначили у поліції, інцидент стався, коли дівчинка чекала батьків, які мали її забрати зі школи. На відеоматеріалах, отриманих з камер сусідніх магазинів, видно її з одним з обвинувачених, пізніше жертву без свідомості знайшли в довколишніх кущах.

Правоохоронці повідомляють, що за вчинення злочину у місті Менсаур заарештували двох чоловіків. Постраждалу госпіталізували, вона перебуває на лікуванні, сказали лікарі.

Уряд Індії запровадив смертну кару за згвалтування дівчаток віком до 12 років і збільшення мінімального покарання для тих, чиї жертви були молодшими 16 років після згвалтування восьмирічної дівчинки і молодої жінки в двох штатах, що призвело до публічних протестів.

Нагадаємо, у травні в Індії затримали 14 осіб за підозрою в згвалтуванні і спаленні дівчинки-підлітка.

इरफान को जल्द से जल्द फाँसी हो इसके लिए पूरा मन्दसौर शहर बंद ओर जनता सड़को पर !!@ChouhanShivraj जी से मांग यही है कि बलात्कारी इरफान का मुकदमा फास्टट्रैक कोर्ट में चले और उसे जल्द से जल्द फांसी दी जाए!! pic.twitter.com/leUO4pwlKS

— Mahesh Gupta (@imaheshgupta) 28 червня 2018 р.

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