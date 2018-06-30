Индия всколыхнули протесты из-за изнасилования семилетнего ребенка
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. Тысячи людей вышли протест в центральной Индии на этой неделе, требуя смертной казни для нападавших, которые изнасиловали семилетнюю девочку. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Радио Свобода.
По данным полиции, тысячи людей устроили уличные протесты в восьми городах региона.
Как отметили в полиции, инцидент произошел, когда девочка ждала родителей, которые должны были ее забрать из школы. На видеоматериалах, полученных с камер соседних магазинов, видно ее с одним из обвиняемых, позже жертву без сознания нашли в близлежащих кустах.
Правоохранители сообщают, что за совершение преступления в городе Менсаур арестовали двух мужчин. Пострадавшую госпитализировали, она находится на лечении, сказали врачи.
Правительство Индии ввел смертную казнь за изнасилование девочек в возрасте до 12 лет и увеличение минимального наказания для тех, чьи жертвы были моложе 16 лет после изнасилования восьмилетней девочки и молодой женщины в двух штатах, что привело к публичным протестам.
Напомним, в мае в Индии задержали 14 человек по подозрению в изнасиловании и сожжении девочки-подростка.
इरफान को जल्द से जल्द फाँसी हो इसके लिए पूरा मन्दसौर शहर बंद ओर जनता सड़को पर !!@ChouhanShivraj जी से मांग यही है कि बलात्कारी इरफान का मुकदमा फास्टट्रैक कोर्ट में चले और उसे जल्द से जल्द फांसी दी जाए!! pic.twitter.com/leUO4pwlKS— Mahesh Gupta (@imaheshgupta) 28 червня 2018 р.