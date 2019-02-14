Пакистан ответил на обвинения Индии после гибели более 40 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Министерство иностранных дел Пакистана отвергло обвинения Индии в причастности пакистанского государства к террористической атаке в индийском штате Джамму и Кашмир, которая унесла жизни более 40 индийских силовиков. Заявление МИД Пакистана опубликована на сайте ведомства, передает УНН.
“Мы решительно отвергаем любые инсинуации со стороны представителей индийского правительства и средств массовой информации, которые пытаются связать нападение с государством Пакистан без проведения расследований”, — сказано в заявлении.
В нем также сказано, что нападение вызывает серьезную озабоченность, а Исламабад осуждает акты насилия.
Комментарий пакистанского МИДа стал ответом на заявление индийской стороны. Ответственность за атаку взяла на себя группировка Джаиш-е-Мухаммад, которая по заявлению индийской стороны базируется в Пакистане.
“Мы требуем, чтобы Пакистан прекратил поддержку террористов и террористических групп, действующих на их территории, и уничтожил инфраструктуру, которой управляют террористические отряды, чтобы совершать нападения в других странах”, — сказано в заявлении министерства иностранных дел Индии. По утверждению индийского МИДа, группировку “возглавляет международный террорист Масуд Азхар, которому правительство Пакистана предоставило полную свободу”.
В четверг, 14 февраля, террорист-смертник на автомобиле протаранил в Кашмире автобус, перевозивший представителей индийской военной полиции в Кашмире. В результате атаки погибли 44 человека.