Пакистан відкликав посла з Індії
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Пакистан відкликав свого посла в Делі Соха Махмуда для консультацій. Про це написав у соцмережах представник пакистанського МЗС Мохаммад Фейсал. Про це повідомляє УНН з посиланням на Анадолу.
"Відкликаний посол в Індії для консультацій. Він покинув Делі сьогодні вранці", - написав Фейсал.
У відносинах між Пакистаном і Індією виникла напруженість після подій в Кашмірі 14 лютого.
Раніше в результаті теракту в підконтрольній Індії частині регіону Джамму і Кашмір загинули 44 індійських військовослужбовців.
Індія звинуватила Пакистан у причетності до теракту. Пакистан відкинув звинувачення індійської сторони і засудив теракт.
Нагадаємо, Пакистан відповів на звинувачення Індії після загибелі більше 40 чоловік.