Пакистан відкликав посла з Індії

"Відкликаний посол в Індії для консультацій. Він покинув Делі сьогодні вранці", - написав Фейсал.

У відносинах між Пакистаном і Індією виникла напруженість після подій в Кашмірі 14 лютого.

Раніше в результаті теракту в підконтрольній Індії частині регіону Джамму і Кашмір загинули 44 індійських військовослужбовців.

Індія звинуватила Пакистан у причетності до теракту. Пакистан відкинув звинувачення індійської сторони і засудив теракт.



Нагадаємо, Пакистан відповів на звинувачення Індії після загибелі більше 40 чоловік.