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Пакистан відкликав посла з Індії

Пакистан відкликав посла з Індії

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 лютого. УНН. Пакистан відкликав свого посла в Делі Соха Махмуда для консультацій. Про це написав у соцмережах представник пакистанського МЗС Мохаммад Фейсал. Про це повідомляє УНН з посиланням на Анадолу.

"Відкликаний посол в Індії для консультацій. Він покинув Делі сьогодні вранці", - написав Фейсал.

У відносинах між Пакистаном і Індією виникла напруженість після подій в Кашмірі 14 лютого.

Раніше в результаті теракту в підконтрольній Індії частині регіону Джамму і Кашмір загинули 44 індійських військовослужбовців.

Індія звинуватила Пакистан у причетності до теракту. Пакистан відкинув звинувачення індійської сторони і засудив теракт.

Нагадаємо, Пакистан відповів на звинувачення Індії після загибелі більше 40 чоловік

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