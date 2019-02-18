Пакистан отозвал посла из Индии
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Пакистан отозвал своего посла в Дели Сохаила Махмуда для консультаций. Об этом написал в соцсетях представитель пакистанского МИД Мохаммад Фейсал. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Анадолу.
"Отозван посол в Индии для консультаций. Он покинул Дели сегодня утром", - написал Фейсал.
В отношениях между Пакистаном и Индией возникла напряженность после событий в Кашмире 14 февраля.
Ранее в результате теракта в подконтрольной Индии части региона Джамму и Кашмир погибли 44 индийских военнослужащих.
Индия обвинила Пакистан в причастности к теракту. Пакистан отверг обвинения индийской стороны и осудил теракт.
Напомним, Пакистан ответил на обвинения Индии после гибели более 40 человек.