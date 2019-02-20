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США закликають Пакистан покарати винних у нападі смертника в Кашмірі

США закликають Пакистан покарати винних у нападі смертника в Кашмірі

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 лютого. УНН. Сполучені Штати Америки закликають Пакистан покарати винних у нападі смертника в Кашмірі, унаслідок якого загинули понад 40 індійських солдатів. Про це повідомляє УНН із посиланням на Радіо Свобода.

“Ми в близькій комунікації з урядом Індії, щоб висловити не тільки наші співчуття, але й нашу міцну підтримку в її протистоянні цьому тероризму. Ми закликаємо Пакистан повністю співпрацювати з розслідуванням нападу й покарати кожного відповідального”, — сказав речник Державного департаменту Роберт Палладіно 19 лютого.

Індія, зі свого боку, закликала Пакистан здійснити “надійні й видимі” кроки проти винних у нападі.

14 лютого понад 40 індійських поліцейських загинули внаслідок нападу смертника в Кашмірі, відповідальність за який на себе взяло базоване в Пакистані угруповання “Джаіш-е-Мохаммад”.

МЗС Індії після цього нападу закликало Пакистан “припинити підтримку терористів і терористичних груп”, які використовують пакистанську територію як базу і “знищити інфраструктуру, що експлуатується терористичними групами для підготовки нападів в інших країнах”.

На тлі зростання напруженості Пакистан відкликав свого посла з Індії для консультацій.

Індія вже давно звинувачує Пакистан у підтримці бойовиків у Кашмірі, фактично розділеному головно між Пакистаном і Індією (ще частину утримує Китай). Обидві країни претендують на всю територію і з 1947 року через це вже мали дві війни.

Пакистан відкидає звинувачення, заявляючи, що надає дипломатичну підтримку кашмірській боротьбі за право на самовизначення.

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