США призывают Пакистан наказать виновных в нападении смертника в Кашмире
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Соединенные Штаты Америки призывают Пакистан наказать виновных в нападении смертника в Кашмире, в результате которого погибли более 40 индийских солдат. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
"Мы в близкой коммуникации с правительством Индии, чтобы выразить не только наши соболезнования, но и нашу прочную поддержку в ее противостоянии этому терроризма. Мы призываем Пакистан полностью сотрудничать с расследованием нападения и наказать каждого ответственного", - сказал представитель Государственного департамента Роберт Палладино 19 февраля.
Индия, со своей стороны, призвала Пакистан осуществить "надежные и видимые" шаги против виновных в нападении.
14 февраля более 40 индийских полицейских погибли в результате нападения смертника в Кашмире, ответственность за который на себя взяла основанная в Пакистане группировка "Джаиш-э-Мохаммад".
МИД Индии после этого нападения призвал Пакистан "прекратить поддержку террористов и террористических групп", которые используют пакистанскую территорию как базу и "уничтожить инфраструктуру, что эксплуатируется террористическими группами для подготовки нападений в других странах".
На фоне роста напряженности Пакистан отозвал своего посла из Индии для консультаций.
Индия уже давно обвиняет Пакистан в поддержке боевиков в Кашмире, фактически разделенном основном между Пакистаном и Индией (еще часть удерживает Китай). Обе страны претендуют на всю территорию и с 1947 года из-за этого уже имели две войны.
Пакистан отвергает обвинения, заявляя, что оказывает дипломатическую поддержку кашмирской борьбе за право на самоопределение.