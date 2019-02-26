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ВВС Индии нанесли удар по лагерю боевиков в пакистанской части Кашмира

ВВС Индии нанесли удар по лагерю боевиков в пакистанской части Кашмира

Киев  •  УНН

 • 13150 просмотра

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Двенадцать самолетов ВВС Индии "Мираж 2000" нанесли удар по лагерю боевиков группировки "Джаиш-э-Мохаммад" в подконтрольной Пакистану части спорного Кашмира. Об этом сообщает во вторник телеканал NDTV, передает УНН.

По данным телеканала, который ссылается на военные источники, самолеты сбросили на лагерь бомбы массой 1 тыс. кг и полностью его разрушили.

Ранее пакистанская сторона сообщила, что индийские самолеты пересекли Линию контроля, разделяющей стороны в Кашмире, но их отогнали самолеты ВВС Пакистана.

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Ситуация в Джамму и Кашмире - единственном штате Индии, где большинство составляют мусульмане, - остается напряженной уже много лет. Территория древнего княжества Кашмир - предмет спора между Индией и Пакистаном с 1947 года, когда Британская Индия, получив независимость, разделилась на два государства по религиозному признаку. На данный момент в Кашмире нет государственного границы: его территорию разделяет Линия контроля.

В индийской части активно действуют группировки, выступающие за отделение от Индии. Нью-Дели постоянно обвиняет Исламабад в поддержке террористов, Пакистан отвергает эти заявления.

Напомним, 14 февраля более 40 индийских полицейских погибли в результате нападения смертника в Кашмире, ответственность за который на себя взяла основанное в Пакистане группировки "Джаиш-э-Мохаммад".

МИД Индии после этого нападения призвал Пакистан "прекратить поддержку террористов и террористических групп", которые используют пакистанскую территорию как базу и "уничтожить инфраструктуру, эксплуатируется террористическими группами для подготовки нападений в других странах".

На фоне роста напряженности Пакистан отозвал своего посла из Индии для консультаций.

Индия уже давно обвиняет Пакистан в поддержке боевиков в Кашмире, фактически разделенном основном между Пакистаном и Индией (еще часть удерживает Китай). Обе страны претендуют на всю территорию и с 1947 года из-за этого уже имели две войны.

Пакистан отвергает обвинения, заявляя, что оказывает дипломатическую поддержку кашмирской борьбе за право на самоопределение.

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