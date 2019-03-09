В Индии сбили пакистанский беспилотник, нарушивший воздушное пространство страны
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Силы безопасности Индии сбили в субботу пакистанский беспилотный летательный аппарат, который вторгся в воздушное пространство страны в северо-западном индийском штате Раджастхан. Об этом на своем сайте сообщила газета Hindustan Times со ссылкой на собственные военные источники, передает УНН.
По информации издания, инцидент произошел в округе Ганганагар. Один из собеседников издания уточнил, что это уже как минимум третья неудачная попытка направить беспилотник через границу со стороны Пакистана. Индийские СМИ ранее сообщали, что военные сбивали пакистанские беспилотники 4 марта и 26 февраля.
Напомним, рост напряженности в отношениях между Индией и Пакистаном начался после того, как 14 февраля террорист-смертник в Джамму и Кашмире атаковал на заминированном автомобиле колонну индийских военных. Ответственность за атаку, которая унесла жизни более 40 человек, взяла на себя группировка "Джаиш-э-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда»), которая выступает за отделение штата от Индии. В Нью-Дели обвинили Исламабад в поддержке боевиков этой группировки, бездействия пакистанских властей в отношении террористов.
26 февраля ВВС Индии нанесли удар по лагерю этой группировки на пакистанской территории. 27 февраля Пакистан заявил, что ВВС страны в ответ на действия индийской стороны нанесли удары по военным объектам в штате Джамму и Кашмир. По итогам воздушного боя, который стал первым массовым столкновением ВВС двух стран со времен третьей индо-пакистанской войны 1971 года, Нью-Дели и Исламабад выступили с утверждениями, что сбили самолеты друг друга.
Конфликт между Индией и Пакистаном связан с неурегулированным статусом Кашмира. Обе страны претендуют на полный контроль над этой территорией. Ситуация осложняется тем, что как Индия, так и Пакистан обладают ядерным оружием.
Вчера стало известно, что Индия подписала контракт на 3 миллиарда долларов с Россией на аренду ядерной субмарины класса Акула-1 на 10 лет.