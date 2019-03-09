Індія орендуватиме російську ядерну субмарину

Росія має доставити підводний човен до ВМС Індії до 2025 року. Це буде третій російський ядерний підводний човен, орендований ВМС Індії. Підписанню угоди передували два роки переговорів. Високий посадовець Індії заявив, що субмарину буде оснащено індійськими засобами зв'язку та сенсорними системами, повідомляє американське оборонне видання Defense News.

На Чакру ІІІ - так назвуть субмарину - не буде встановлено далекобійні ядерні ракети, бо це суперечило б міжнародним угодам. Її озброєння включатиме протикорабельні ракети та торпеди, пише видання.

Індія вже управляє однією ядерною російською субмариною, яку країна орендувала в 2012 року на 10 років за ціною в 1 мільярд доларів США.

Це, вже вдруге, Індія не зважає на загрозу санкцій, які передбачені законодавством США і вимагають від адміністрації Трампа вживати заходів проти країн, які проводять значні угоди з російським військово-промисловим сектором, чи розвідкою. В жовтні Індія підписала контракт а 5,3 мільярда доларів на закупівлю російських ракетних систем С-400.

Як повідомляв УНН, внаслідок прикордонних обстрілів між Індією та Пакистаном, що розпочались 2 березня, загинуло 6 цивільних осіб.

Нагадаємо, ескалація між країнами почалася після нападу на конвой у місті Пулвама у спірному регіоні Кашмір 14 лютого, жертвами якого стали більше 40 індійських силовиків.

26 лютого Індія завдала удару по пакистанському табору бойовиків "Джаїш-е-Мохаммад", яке взяло на себе відповідальність за напад 14 лютого. При цьому Індія звинуватила Пакистан у "підтримці терористів і терористичних груп", які використовують пакистанську територію як базу.

27 лютого Пакистан заявив, що два військових літаки Індії були збиті над територією Кашміру, один з літаків впав на території Пакистану, його пілота захопили, а потім відпустили. Індія 27 лютого у відповідь також заявила, що збила пакистанський винищувач.

Конфлікт між Індією і Пакистаном пов'язаний з неврегульованим статусом Кашміру. Обидві країни претендують на повний контроль над цією територією. Ситуація ускладнюється тим, що як Індія, так і Пакистан володіють ядерною зброєю.