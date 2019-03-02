Індія та Пакистан відновили обстріли, є загиблі

Перестрілка сталася на кордоні Індії та Пакистану, поблизу Лінії контролю в Кашмірі. Серед загиблих – підліток. Окрім загиблих є поранені – троє осіб.

У результаті індійського обстрілу було зруйновано кілька будинків.

Ескалація між країнами почалася після нападу на конвой у місті Пулвама у спірному регіоні Кашмір 14 лютого, жертвами якого стали, за даними ЗМІ, 46 індійських військових.

Так, 26 лютого Індія заявила, що завдала удару по табору бойовиків, що у пакистанській частині Кашміру, угруповання "Джаїш-е-Мохаммад", яке взяло на себе відповідальність за напад 14 лютого. При цьому Індія звинуватила Пакистан у "підтримці терористів і терористичних груп", які використовують пакистанську територію як базу.

Уже 27 лютого Пакистан заявив, що два військових літаки Індії були збиті над територією Кашміру, один з літаків впав на території Пакистану, його пілота захопили, потім відпустили. Індія 27 лютого у відповідь також заявила, що збила пакистанський винищувач.

Як повідомляв УНН, 28 лютого у зв'язку із загостренням відносин між Індією та Пакистаном у Делі скасували низку авіарейсів – щонайменше 14 українців не змогли вилетіти вчасно.

Конфлікт між Індією і Пакистаном пов'язаний з неврегульованим статусом Кашміру. Обидві країни претендують на повний контроль над цією територією. Ситуація ускладнюється тим, що як Індія, так і Пакистан володіють ядерною зброєю.