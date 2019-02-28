У повітряному бою між Індією і Пакистаном взяли участь 32 літаки
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Під час безпрецедентної повітряної бойової операції уздовж Лінії контролю - демаркаційну лінію між Індією та Пакистаном, яка сталася напередодні на фоні загострення протистояння між країнами, взяли участь 24 пакистанських літаки проти восьми винищувачів індійських ВВС, зокрема і МіГ-21, пілота якого захопив Пакистан. Про це повідомляє NDTV, передає УНН.
Так, індійський пілот на винищувачі переслідував пакистанський літак F-16. Пакистанський винищувач був збитий. Обидва пілоти змогли катапультуватися і спустилися на парашутах на пакистанській стороні від Лінії контролю, пише видання.
Видання повідомляє, що учасниками бою з боку ВВС Пакистану були вісім літаків F-16, чотири літаки Mirage-3 і чотири винищувачі JF-17 китайського виробництва. Інші літаки були винищувачами супроводу.
Декілька пакистанських винищувачів, як зазначається, перетнули Лінію контролю і були перехоплені вісьмома літаками ВВС Індії, в тому числі чотирма Су-30, двома модернізованими Mirage-2000 і двома МіГ-21.
Ескалація між країнами почалася після нападу на конвой у місті Пулвама у спірному регіоні Кашмір 14 лютого, жертвами якого стали, за даними ЗМІ, 46 індійських військових.
Так, 26 лютого Індія заявила, що завдала удару по табору бойовиків, що у пакистанській частині Кашміру, угруповання "Джаїш-е-Мохаммад", яке взяло на себе відповідальність за напад 14 лютого. При цьому Індія звинуватила Пакистан у "підтримці терористів і терористичних груп", які використовують пакистанську територію як базу.
Уже 27 лютого Пакистан заявив, що два військових літаки Індії були збиті над територією Кашміру, один з літаків впав на території Пакистану, його пілота захопили. Індія 27 лютого у відповідь також заявила, що збила пакистанський винищувач.
Конфлікт між Індією і Пакистаном пов'язаний з неврегульованим статусом Кашміру. Обидві країни претендують на повний контроль над цією територією. Ситуація ускладнюється тим, що як Індія, так і Пакистан володіють ядерною зброєю.