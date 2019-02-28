В воздушном бою между Индией и Пакистаном участвовали 32 самолета

Так, индийский пилот на истребителе преследовал пакистанский самолет F-16. Пакистанский истребитель был сбит. Оба пилота смогли катапультироваться и спустились на парашютах на пакистанской стороне от линии контроля, пишет издание.

Издание сообщает, что участниками боя со стороны ВВС Пакистана были восемь самолетов F-16, четыре самолета Mirage-3 и четыре истребителя JF-17 китайского производства. Другие самолеты были истребителями сопровождения.

Несколько пакистанских истребителей, как отмечается, пересекли Линию контроля и были перехвачены восемью самолетами ВВС Индии, в том числе четырьмя Су-30, двумя модернизированными Mirage-2000 и двумя МиГ-21.

Эскалация между странами началась после нападения на конвой в городе Пулвама в спорном регионе Кашмир 14 февраля, жертвами которого стали, по данным СМИ, 46 индийских военных.

Так, 26 февраля Индия заявила, что нанесла удар по лагерю боевиков, что в пакистанской части Кашмира, группировки "Джаиш-э-Мохаммад", которая взяла на себя ответственность за нападение 14 февраля. При этом Индия обвинила Пакистан в "поддержке террористов и террористических групп", которые используют пакистанскую территорию как базу.

Уже 27 февраля Пакистан заявил, что два военных самолета Индии были сбиты над территорией Кашмира, один из самолетов упал на территории Пакистана, его пилота захватили. Индия 27 февраля в ответ также заявила, что сбила пакистанский истребитель.

Конфликт между Индией и Пакистаном связан с неурегулированным статусом Кашмира. Обе страны претендуют на полный контроль над этой территорией. Ситуация осложняется тем, что как Индия, так и Пакистан обладают ядерным оружием.