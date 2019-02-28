Індія і Пакистан обмінялися обстрілами у спірному районі Кашмір

Жодних повідомлень про жертви внаслідок цього не було, однак над гірським районом підняли винищувачі, а жителі району уздовж так званої Лінії контролю втікали у безпечне місце.

При цьому індійські ЗМІ заявляють про обстріл з боку Пакистану з важкого озброєння.

Тим часом члени партії "Бхаратія джаната парті" прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді закликали до активізації бойових дій, припускаючи, що конфлікт ще може загостритися.

Прем'єр-міністр Пакистану Імран Хан закликав до переговорів між двома сторонами, які володіють ядерною зброєю, у середу, сказавши: "З огляду на природу зброї, яка є у нас обох, чи можемо ми допустити будь-якого прорахунку?".

Як повідомляв УНН, у вівторок повідомлялося, що Індія завдала авіаудару по табору бойовиків у підконтрольній Пакистану частині Кашміру. У середу пакистанські ВПС у відповідь вдарили по індійських військових об’єктах. Нью-Делі й Ісламабад виступили з твердженнями, що збили літаки один одного.