В Пакистане сбиты два индийских самолёта, пилота взяли в плен

КИЕВ. 27 февраля. УНН. В среду ВВС Пакистана сбили два индийских самолета в результате резкой эскалации, произошедшей спустя один день после того, как ВВС Индии подвергли бомбардировке тренировочный лагерь террористов в Пакистане. Пилот одного из бомбардировщиков взят в плен. Об этом сообщает Bloomberg, передаёт УНН.