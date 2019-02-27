В Пакистане сбиты два индийских самолёта, пилота взяли в плен
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. В среду ВВС Пакистана сбили два индийских самолета в результате резкой эскалации, произошедшей спустя один день после того, как ВВС Индии подвергли бомбардировке тренировочный лагерь террористов в Пакистане. Пилот одного из бомбардировщиков взят в плен. Об этом сообщает Bloomberg, передаёт УНН.
Один из самолетов упал в контролируемом Пакистаном Кашмире, а другой разбился на индийской стороне линии контроля. По словам официального представителя Вооруженных сил Пакистана Асифа Гафура, индийский пилот успел катапультироваться, но был арестован после приземления. Судьба остальных пилотов неизвестна.
Напомним, 14 февраля более 40 индийских полицейских погибли в результате нападения смертника в Кашмире, ответственность за который на себя взяла основанное в Пакистане группировки “Джаиш-э-Мохаммад”. Нью-Дели обвинил Исламабад в поддержке экстремистов.
МИД Индии после этого нападения призвал Пакистан "прекратить поддержку террористов и террористических групп", которые используют пакистанскую территорию как базу и "уничтожить инфраструктуру, эксплуатируемую террористическими группами для подготовки нападений в других странах".
На фоне роста напряженности Пакистан отозвал своего посла из Индии для консультаций.
Индия уже давно обвиняет Пакистан в поддержке боевиков в Кашмире, фактически разделенном в основном между Пакистаном и Индией (еще часть удерживает Китай). Обе страны претендуют на всю территорию и с 1947 года из-за этого уже имели две войны.
Пакистан отвергает обвинения, заявляя, что оказывает дипломатическую поддержку кашмирской борьбе за право на самоопределение.
Напомним, во время удара индийских ВВС по территории Пакистана был ранен один человек.
Как сообщал УНН, Генсек ООН призвал к сдержанности Индию и Пакистан.