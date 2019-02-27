Генсек ООН призвал к сдержанности Индию и Пакистан

“Он (генсек ООН), безусловно, следит за ситуацией очень внимательно и вновь призывает правительство Индии и правительство Пакистана соблюдать максимальную сдержанность во избежание дальнейшего ухудшения ситуации”, — цитирует в среду Дюжаррика телеканал NDTV.

Призыв генсека ООН последовал после того, как в ночь на вторник индийская авиация нанесла воздушные удары по самому лагеря боевиков из группировки “Джаиш-э-Мухаммад” (“Армия Мухаммеда”) в районе города Балакот на пакистанской территории. По информации Нью-Дели, 12 самолетов ВВС Индии Mirage 2000 залетели в пакистанское воздушное пространство на 80 км и сбросили на лагерь высокоточные бомбы с лазерным наведением, полностью его разрушив. В ходе атаки были убиты до 300 боевиков. Самолеты ВВС Индии вторглись настолько далеко в воздушное пространство соседней страны впервые после третьей индо-пакистанской войны 1971 года, указывают индийские СМИ.

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Ситуация в Джамму и Кашмире — единственном штате Индии, где большинство жителей составляют мусульмане, остается напряженной уже много лет. Территория древнего княжества Кашмир — предмет спора между Индией и Пакистаном с 1947 года, когда Британская Индия, получив независимость, разделилась на два государства по религиозному признаку. На данный момент в Кашмире нет государственной границы: его территорию разделяет Линия контроля. В индийской части активно действуют группировки, выступающие за отделение от Индии.

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Нью-Дели обвиняет Исламабад в поддержке группировки “Джаиш-э-Мухаммад”, основанный на пакистанской территории.

Напомним, 14 февраля более 40 индийских полицейских погибли в результате нападения смертника в Кашмире, ответственность за который на себя взяла основанное в Пакистане группировки “Джаиш-э-Мохаммад”. Нью-Дели обвинил Исламабад в поддержке экстремистов.

МИД Индии после этого нападения призвал Пакистан “прекратить поддержку террористов и террористических групп”, которые используют пакистанскую территорию как базу и “уничтожить инфраструктуру, эксплуатируемую террористическими группами для подготовки нападений в других странах”.

На фоне роста напряженности Пакистан отозвал своего посла из Индии для консультаций.

Индия уже давно обвиняет Пакистан в поддержке боевиков в Кашмире, фактически разделенном основном между Пакистаном и Индией (еще часть удерживает Китай). Обе страны претендуют на всю территорию и с 1947 года из-за этого уже имели две войны.

Пакистан отвергает обвинения, заявляя, что оказывает дипломатическую поддержку кашмирской борьбе за право на самоопределение.