Генсек ООН закликав до стриманості Індію і Пакистан

ukru
22 березня, 17:51 • 109680 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 172028 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 145536 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 144572 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 133633 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 120240 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 165142 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 171818 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 157762 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 278773 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
4.9 м/с
40 %
756 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Шквальний вітер та похолодання: яким областям не пощастить з погодою сьогодні

Шквальний вітер та похолодання: яким областям не пощастить з погодою сьогодні

23 березня, 04:43 • 115016 перегляди
В IT-системі "Укрзалізниці" технічний збій: онлайн-сервіси не працюють

В IT-системі "Укрзалізниці" технічний збій: онлайн-сервіси не працюють

23 березня, 06:56 • 117194 перегляди
Колишнього прокурора США Джесіку Абер знайшли мертвою

Колишнього прокурора США Джесіку Абер знайшли мертвою

23 березня, 07:47 • 113436 перегляди
У Києві збільшилась кількість постраждалих від атаки російських дронів

У Києві збільшилась кількість постраждалих від атаки російських дронів

23 березня, 08:31 • 114976 перегляди
кремль збільшує виплати за підписання контракту із ЗС рф - ГУР

кремль збільшує виплати за підписання контракту із ЗС рф - ГУР

13:21 • 90285 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 196682 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 278770 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 237916 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 219532 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 183811 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 93111 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 88583 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 100584 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 83738 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 103267 перегляди
Актуальне
Генсек ООН закликав до стриманості Індію і Пакистан

Генсек ООН закликав до стриманості Індію і Пакистан

Київ • УНН

 • 9273 перегляди

КИЇВ. 27 лютого. УНН. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш дуже уважно стежить за розвитком ситуації, що склалася між Індією і Пакистаном, і закликає уряди обох країн проявляти "максимальну стриманість". Про це повідомив пресі офіційний представник ООН Стефан Дюжаррік, передає УНН.

“Він (генсек ООН), безумовно, стежить за ситуацією дуже уважно і знову закликає уряд Індії та уряд Пакистану дотримуватися максимальну стриманість, щоб уникнути подальшого погіршення ситуації”, — цитує в середу Дюжарріка телеканал NDTV.

Заклик генсека ООН послідував після того, як в ніч на вівторок індійська авіація завдала повітряних ударів по найбільшому табору бойовиків з угрупування “Джаїш-е-Мухаммад” (“Армія Мухаммеда”) в районі міста Балакот на пакистанській території. За інформацією Нью-Делі, 12 літаків ВПС Індії Mirage 2000 залетіли в пакистанський повітряний простір на 80 км і скинули на табір високоточні бомби з лазерним наведенням, повністю його зруйнувавши. В ході атаки було вбито до 300 бойовиків. Літаки ВПС Індії вторглися настільки далеко в повітряний простір сусідньої країни вперше з часів третьої індо-пакистанського війни 1971 року народження, вказують індійські ЗМІ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Під час авіанальоту індійських ВВС на пакистанську територію одна людина поранена

Ситуація в Джамму і Кашмірі — єдиному штаті Індії, де більшість населення складають мусульмани, залишається напруженою вже багато років. Територія древнього князівства Кашмір — предмет спору між Індією і Пакистаном з 1947 року, коли Британська Індія, отримавши незалежність, розділилася на дві держави за релігійною ознакою. На даний момент в Кашмірі немає державного кордону: його територію розділяє Лінія контролю. В індійській частині активно діють угруповання, які виступають за відділення від Індії.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: США закликають Пакистан покарати винних у нападі смертника в Кашмірі

Нью-Делі звинувачує Ісламабад в підтримці угруповання “Джаїш-е-Мухаммад”, що базується на пакистанській території. 

Нагадаємо, 14 лютого понад 40 індійських поліцейських загинули внаслідок нападу смертника в Кашмірі, відповідальність за який на себе взяло базоване в Пакистані угруповання “Джаіш-е-Мохаммад”. Нью-Делі звинуватив Ісламабад в підтримці екстремістів.

МЗС Індії після цього нападу закликало Пакистан “припинити підтримку терористів і терористичних груп”, які використовують пакистанську територію як базу і “знищити інфраструктуру, що експлуатується терористичними групами для підготовки нападів в інших країнах”.

На тлі зростання напруженості Пакистан відкликав свого посла з Індії для консультацій.

Індія вже давно звинувачує Пакистан у підтримці бойовиків у Кашмірі, фактично розділеному головно між Пакистаном і Індією (ще частину утримує Китай). Обидві країни претендують на всю територію і з 1947 року через це вже мали дві війни.

Пакистан відкидає звинувачення, заявляючи, що надає дипломатичну підтримку кашмірській боротьбі за право на самовизначення.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаКримінал та НПНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$85,087.10
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$2,018.40