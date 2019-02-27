Генсек ООН закликав до стриманості Індію і Пакистан

“Він (генсек ООН), безумовно, стежить за ситуацією дуже уважно і знову закликає уряд Індії та уряд Пакистану дотримуватися максимальну стриманість, щоб уникнути подальшого погіршення ситуації”, — цитує в середу Дюжарріка телеканал NDTV.

Заклик генсека ООН послідував після того, як в ніч на вівторок індійська авіація завдала повітряних ударів по найбільшому табору бойовиків з угрупування “Джаїш-е-Мухаммад” (“Армія Мухаммеда”) в районі міста Балакот на пакистанській території. За інформацією Нью-Делі, 12 літаків ВПС Індії Mirage 2000 залетіли в пакистанський повітряний простір на 80 км і скинули на табір високоточні бомби з лазерним наведенням, повністю його зруйнувавши. В ході атаки було вбито до 300 бойовиків. Літаки ВПС Індії вторглися настільки далеко в повітряний простір сусідньої країни вперше з часів третьої індо-пакистанського війни 1971 року народження, вказують індійські ЗМІ.

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Ситуація в Джамму і Кашмірі — єдиному штаті Індії, де більшість населення складають мусульмани, залишається напруженою вже багато років. Територія древнього князівства Кашмір — предмет спору між Індією і Пакистаном з 1947 року, коли Британська Індія, отримавши незалежність, розділилася на дві держави за релігійною ознакою. На даний момент в Кашмірі немає державного кордону: його територію розділяє Лінія контролю. В індійській частині активно діють угруповання, які виступають за відділення від Індії.

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Нью-Делі звинувачує Ісламабад в підтримці угруповання “Джаїш-е-Мухаммад”, що базується на пакистанській території.

Нагадаємо, 14 лютого понад 40 індійських поліцейських загинули внаслідок нападу смертника в Кашмірі, відповідальність за який на себе взяло базоване в Пакистані угруповання “Джаіш-е-Мохаммад”. Нью-Делі звинуватив Ісламабад в підтримці екстремістів.

МЗС Індії після цього нападу закликало Пакистан “припинити підтримку терористів і терористичних груп”, які використовують пакистанську територію як базу і “знищити інфраструктуру, що експлуатується терористичними групами для підготовки нападів в інших країнах”.

На тлі зростання напруженості Пакистан відкликав свого посла з Індії для консультацій.

Індія вже давно звинувачує Пакистан у підтримці бойовиків у Кашмірі, фактично розділеному головно між Пакистаном і Індією (ще частину утримує Китай). Обидві країни претендують на всю територію і з 1947 року через це вже мали дві війни.

Пакистан відкидає звинувачення, заявляючи, що надає дипломатичну підтримку кашмірській боротьбі за право на самовизначення.