Під час авіанальоту індійських ВВС на пакистанську територію одна людина поранена

Індійці вважають, що їхніми цілями на території Пакистану були військові табори бойовиків.

Пакистанські селяни розповіли, що чули кілька гучних вибухів вранці 26 лютого.

"Ми бачили, як впали дерева, один будинок пошкоджений і чотири кратери, де впали бомби", - сказав 25-річний Мохаммад Ахмал, який відвідав цей об'єкт.

Раніше ЗМІ повідомляли, що ВПС Індії завдали удару по табору бойовиків у пакистанській частині Кашміру.

Міністр закордонних справ Пакистану Шах Мехмуд Куреші у вівторок заявив, що Пакистан має право на самооборону і належну відповідь на "індійську агресію".