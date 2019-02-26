Во время авианалета индийских ВВС на пакистанскую территорию ранен один человек
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Во время удара индийских ВВС по территории Пакистана был ранен один человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Индийцы считают, что их целями на территории Пакистана были военные лагеря боевиков.
Пакистанские крестьяне рассказали, что слышали несколько громких взрывов утром 26 февраля.
"Мы видели, как упали деревья, один дом поврежден и четыре кратера, где упали бомбы", - сказал 25-летний Мохаммад Ахмал, который посетил этот объект.
Ранее СМИ сообщали, что ВВС Индии нанесли удар по лагерю боевиков в пакистанской части Кашмира.
Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши во вторник заявил, что Пакистан имеет право на самооборону и надлежащий ответ на "индийскую агрессию".