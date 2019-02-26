Пакистан заявив, що має право на належну відповідь на дії Індії

Цю заяву голова МЗС Пакистану зробив після того, як "раніше сьогодні індійські військові літаки порушили Лінію контролю (LoC), але були змушені повернутися завдяки своєчасній реакції ВВС Пакистану", відзначає видання.

"Ми продовжували говорити світу, що це може статися... Вони (Індія) сьогодні здійснили агресію проти Пакистану. Індія (сьогодні) порушила Лінію контролю (демаркаційна лінія між Індією і Пакистаном - ред.). Пакистан має право на самооборону і належну відповідь", - заявив Куреші після екстреної наради в МЗС для обговорення ситуації, що виникла.

Міністр закордонних справ Пакистану повідомив, що прем'єр-міністр країни Імран Хан сьогодні об 11 ранку скликав нараду для розгляду ситуації, що виникла.

Раніше ЗМІ повідомляли, що ВПС Індії завдали удару по табору бойовиків у пакистанській частині Кашміру.

Офіційний представник пакистанської армії генерал-майор Асіф Гафур оприлюднив фото, що описано як "корисне навантаження" з літака, яке впало.

Payload of hastily escaping Indian aircrafts fell in open. pic.twitter.com/8drYtNGMsm