У Пакистані збиті два індійських літака, пілота взято в полон

Один з літаків впав у контрольованому Пакистаном Кашмірі, а інший розбився на індійській стороні лінії контролю. За словами офіційного представника Збройних сил Пакистану Асіфа Гафура, індійський пілот встиг катапультуватися, але був заарештований після приземлення. Доля решти пілотів невідома.

Нагадаємо, 14 лютого понад 40 індійських поліцейських загинули в результаті нападу смертника в Кашмірі, відповідальність за який на себе взяло засноване в Пакистані угруповання "Джаїш-е-Мохаммад". Нью-Делі звинуватив Ісламабад в підтримці екстремістів.

МЗС Індії після цього нападу закликав Пакистан "припинити підтримку терористів і терористичних груп", які використовують пакистанську територію як базу і "знищити інфраструктуру, експлуатовану терористичними групами для підготовки нападів в інших країнах".

На тлі зростання напруженості Пакистан відкликав свого посла з Індії для консультацій.

Індія вже давно звинувачує Пакистан у підтримці бойовиків у Кашмірі, фактично розділеному в основному між Пакистаном і Індією (ще частина утримує Китай). Обидві країни претендують на всю територію і з 1947 року через це вже мали дві війни.

Пакистан відкидає звинувачення, заявляючи, що надає дипломатичну підтримку кашмірській боротьбі за право на самовизначення.

Нагадаємо, під час удару індійських ВПС по території Пакистану була поранена одна людина.

Як повідомляв УНН, Генсек ООН закликав до стриманості Індію і Пакистан.