Индия и Пакистан обменялись обстрелами в спорном районе Кашмир
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Индия и Пакистан обменялись огнем из оружия в течение ночи на четверг в спорном районе Гималаев Кашмире, через день после того, как Исламабад заявил, что сбил два индийских боевых самолета и захватил пилота. Об этом УНН сообщает со ссылкой на AP.
Никаких сообщений о жертвах в результате этого не было, однако над горным районом подняли истребители, а жители района вдоль так называемой Линии контроля бежали в безопасное место.
При этом индийские СМИ заявили об обстреле со стороны Пакистана из тяжелого вооружения.
Между тем члены партии "Бхаратия джаната парти" премьер-министра Индии Нарендры Моди призвали к активизации боевых действий, предполагая, что конфликт еще может обостриться.
Премьер-министр Пакистана Имран Хан призвал к переговорам между двумя сторонами, обладающих ядерным оружием, в среду, сказав: "Учитывая природу оружия, которое есть у нас обоих, можем ли мы допустить какой-либо просчет?".
Как сообщал УНН, во вторник сообщалось, что Индия нанесла авиаудар по лагерю боевиков в подконтрольной Пакистану части Кашмира. В среду пакистанские ВВС в ответ ударили по индийским военным объектам. Нью-Дели и Исламабад выступили с утверждениями, что сбили самолеты друг друга.