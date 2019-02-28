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Индия и Пакистан обменялись обстрелами в спорном районе Кашмир

Индия и Пакистан обменялись обстрелами в спорном районе Кашмир

Киев  •  УНН

 • 10577 просмотра

КИЕВ. 28 февраля. УНН. Индия и Пакистан обменялись огнем из оружия в течение ночи на четверг в спорном районе Гималаев Кашмире, через день после того, как Исламабад заявил, что сбил два индийских боевых самолета и захватил пилота. Об этом УНН сообщает со ссылкой на AP.

Никаких сообщений о жертвах в результате этого не было, однако над горным районом подняли истребители, а жители района вдоль так называемой Линии контроля бежали в безопасное место.

При этом индийские СМИ заявили об обстреле со стороны Пакистана из тяжелого вооружения.

Между тем члены партии "Бхаратия джаната парти" премьер-министра Индии Нарендры Моди призвали к активизации боевых действий, предполагая, что конфликт еще может обостриться.

Премьер-министр Пакистана Имран Хан призвал к переговорам между двумя сторонами, обладающих ядерным оружием, в среду, сказав: "Учитывая природу оружия, которое есть у нас обоих, можем ли мы допустить какой-либо просчет?".

Как сообщал УНН, во вторник сообщалось, что Индия нанесла авиаудар по лагерю боевиков в подконтрольной Пакистану части Кашмира. В среду пакистанские ВВС в ответ ударили по индийским военным объектам. Нью-Дели и Исламабад выступили с утверждениями, что сбили самолеты друг друга.

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