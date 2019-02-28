Індія підтвердила, що один винищувач країни ВПС був збитий Пакистаном

За його словами, ВПС Пакистану 27 лютого намагалися вжити заходів проти індійського військового об’єкта, але Індія зірвала цю спробу. В ході даного “повітряного інциденту” один пакистанський винищувач був збитий ВПС Індії, індійські сухопутні сили були свідками того, що він розбився на території Пакистану, повідомив дипломат.

Раніше повідомлялось, що Пакистан збив два літаки ВПС Індії, але на той час Індія не підтвердила цю інформацію.

Кумар заявив журналістам, що, за інформацією пакистанської сторони, індійський пілот затриманий, Нью-Делі уточнює цю інформацію.

Прес-служба Збройних сил Пакистану в середу повідомила, що в середу вранці ВПС Пакистану в повітряному просторі країни збили два індійських винищувача, які перетнули лінію фактичного контролю в Кашмірі, а також затримали індійського пілота в підконтрольному Пакистану районі Кашміру.

Нагадаємо, 14 лютого понад 40 індійських поліцейських загинули в результаті нападу смертника в Кашмірі, відповідальність за який на себе взяло засноване в Пакистані угруповання “Джаїш-е-Мохаммад”. Нью-Делі звинуватив Ісламабад в підтримці екстремістів.

МЗС Індії після цього нападу закликав Пакистан “припинити підтримку терористів і терористичних груп”, які використовують пакистанську територію як базу і “знищити інфраструктуру, експлуатовану терористичними групами для підготовки нападів в інших країнах”.

На тлі зростання напруженості Пакистан відкликав свого посла з Індії для консультацій.

Індія вже давно звинувачує Пакистан у підтримці бойовиків у Кашмірі, фактично розділеному в основному між Пакистаном і Індією (ще частина утримує Китай). Обидві країни претендують на всю територію і з 1947 року через це вже мали дві війни.

Пакистан відкидає звинувачення, заявляючи, що надає дипломатичну підтримку кашмірській боротьбі за право на самовизначення.

Нагадаємо, під час удару індійських ВПС по території Пакистану була поранена одна людина.

Як повідомляв УНН, Генсек ООН закликав до стриманості Індію і Пакистан.