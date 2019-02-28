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Индия подтвердила, что один истребитель страны был сбит Пакистаном

Индия подтвердила, что один истребитель страны был сбит Пакистаном

Киев  •  УНН

 • 11754 просмотра

КИЕВ. 28 февраля. УНН. В среду в первой половине дня истребитель МиГ-21 ВВС Индии был сбит пакистанскими военными, один индийский пилот пропал без вести. Об этом заявил официальный представитель индийского МИД Равиш Кумар, передает УНН.

По его словам, ВВС Пакистана 27 февраля пытались принять меры против индийского военного объекта, но Индия сорвала эту попытку. В ходе данного "воздушного инцидента" один пакистанский истребитель был сбит ВВС Индии, индийские сухопутные силы были свидетелями того, что он разбился на территории Пакистана, сообщил дипломат.

Ранее сообщалось, что Пакистан сбил два самолета ВВС Индии, но на тот время Индия не подтвердила эту информацию.

Кумар заявил журналистам, что, по информации пакистанской стороны, индийский пилот задержан, Нью-Дели уточняет эту информацию.

Пресс-служба Вооруженных сил Пакистана в среду сообщила, что в среду утром ВВС Пакистана в воздушном пространстве страны сбили два индийских истребителя, которые пересекли линию фактического контроля в Кашмире, а также задержали индийского пилота в подконтрольном Пакистана районе Кашмира.

Напомним, 14 февраля более 40 индийских полицейских погибли в результате нападения смертника в Кашмире, ответственность за который на себя взяла основано в Пакистане группировки "Джаиш-э-Мохаммад". Нью-Дели обвинил Исламабад в поддержке экстремистов.

МИД Индии после этого нападения призвал Пакистан "прекратить поддержку террористов и террористических групп", которые используют пакистанскую территорию как базу и "уничтожить инфраструктуру, эксплуатируемую террористическими группами для подготовки нападений в других странах".

На фоне роста напряженности Пакистан отозвал своего посла из Индии для консультаций.

Индия уже давно обвиняет Пакистан в поддержке боевиков в Кашмире, фактически разделенном в основном между Пакистаном и Индией (еще часть удерживает Китай). Обе страны претендуют на всю территорию и с 1947 года из-за этого уже имели две войны.

Пакистан отвергает обвинения, заявляя, что оказывает дипломатическую поддержку кашмирской борьбе за право на самоопределение.

Напомним, во время удара индийских ВВС по территории Пакистана был ранен один человек.

Как сообщал УНН, Генсек ООН призвал к сдержанности Индию и Пакистан.

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