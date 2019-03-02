Индия и Пакистан возобновили обстрелы, есть погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Утром в субботу, 2 марта, в результате обстрелов между Индией и Пакистаном погибли 6 гражданских лиц. Об этом сообщает Associated Press, передает УНН.
Перестрелка произошла на границе Индии и Пакистана, вблизи Линии контроля в Кашмире. Среди погибших - подросток. Кроме погибших есть раненые - три человека.
В результате индийского обстрела были разрушены несколько домов.
Эскалация между странами началась после нападения на конвой в городе Пулвама в спорном регионе Кашмир 14 февраля, жертвами которого стали, по данным СМИ, 46 индийских военных.
Так, 26 февраля Индия заявила, что нанесла удар по лагерю боевиков, в пакистанской части Кашмира, группировки "Джаиш-э-Мохаммад", которое взяло на себя ответственность за нападение 14 февраля. При этом Индия обвинила Пакистан в "поддержке террористов и террористических групп", которые используют пакистанскую территорию как базу.
Уже 27 февраля Пакистан заявил, что два военных самолета Индии были сбиты над территорией Кашмира, один из самолетов упал на территории Пакистана, его пилота захватили, позже отпустили. Индия 27 февраля в ответ также заявила, что сбила пакистанский истребитель.
Как сообщал УНН, 28 февраля в связи с обострением отношений между Индией и Пакистаном в Дели отменили ряд авиарейсов - не менее 14 украинцев не смогли вылететь вовремя.
Конфликт между Индией и Пакистаном связан с неурегулированным статусом Кашмира. Обе страны претендуют на полный контроль над этой территорией. Ситуация осложняется тем, что как Индия, так и Пакистан обладают ядерным оружием.