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З Делі вилетіла група українців - МЗС

З Делі вилетіла група українців - МЗС

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 березня. УНН. У Міністерстві закордонних справ України заявляють, що з Делі вже вилетал група українців, рейс яких раніше було скасовано через напруження відносин Індії і Пакистану. Про це УНН повідомили у прес-службі МЗС. 

Скасування авіарейсу - це завжди емоції, тривога. Природно. Але Консул поруч, і питання поступово вирішується. Зранку з Делі вилетіла частина українців, рейс яких було скасовано, частина - ввечері, інші - завтра рейсом МАУ", - повідомили у прес-службі.

Як повідомляв УНН, у аеропорту Делі застрягли щонайменше 12 українців. 

Як повідомляв УНН, у зв'язку із загостренням відносин між Індією та Пакистаном скасовано низку авіарейсів у м/а ім. І.Ганді в Делі.

27 лютого, УНН повідомляв, через те, що внаслідок загострення військового протистояння між Пакистаном та Індією повітряний простір над Пакистаном був закритий для польотів, рейс, що прямував до Києва з Міжнародного аеропорту Делі, прибуде в столицю зі значною затримкою.

Нагадаємо, 27 лютого ВПС Пакистану збили два індійських літака в результаті різкої ескалації, що сталася через один день після того, як ВПС Індії бомбардували тренувальний табір терористів в Пакистані.

Внаслідок цього уряди Індії і Пакистану закрили повітряний простір над прикордонними областями для здійснення польотів.

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