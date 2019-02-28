Загострення між Індією та Пакистаном: консул працює над поверненням українців

"У зв'язку із загостренням відносин між Індією та Пакистаном скасовано низку авіарейсів у м/а ім. І.Ганді в Делі. Консул в аеропорту вирішує питання щодо повернення до України групи співвітчизників. Питання - на контролі консульської служби", повідомили УНН.



Як повідомляв УНН, застряглі в аеропорту Делі українці повернулися додому.



Вчора, 27 лютого, УНН повідомляв, через те, що внаслідок загострення військового протистояння між Пакистаном та Індією повітряний простір над Пакистаном був закритий для польотів, рейс, що прямував до Києва з Міжнародного аеропорту Делі, прибуде в столицю зі значною затримкою.

Нагадаємо, 27 лютого ВПС Пакистану збили два індійських літака в результаті різкої ескалації, що сталася через один день після того, як ВПС Індії бомбардували тренувальний табір терористів в Пакистані.

Внаслідок цього уряди Індії і Пакистану закрили повітряний простір над прикордонними областями для здійснення польотів.