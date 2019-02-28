Обострение между Индией и Пакистаном: консул работает над возвращением украинцев

"В связи с обострением отношений между Индией и Пакистаном отменен ряд авиарейсов в м/а им. И.Ганди в Дели. Консул в аэропорту решает вопрос о возвращении в Украину группы соотечественников. Вопрос - на контроле консульской службы", сообщили УНН.



Как сообщал УНН, застрявшие в аэропорту Дели украинцы вернулись домой.



Вчера, 27 февраля, сообщал УНН, потому, что вследствие обострения военного противостояния между Пакистаном и Индией воздушное пространство над Пакистаном было закрыто для полетов, рейс, следовавший в Киев из Международного аэропорта Дели, прибудет в столицу с значительной задержкой.

Напомним, 27 февраля ВВС Пакистана сбили два индийских самолета в результате резкой эскалации, произошедшей через день после того, как ВВС Индии бомбили тренировочный лагерь террористов в Пакистане.

В результате правительства Индии и Пакистана закрыли воздушное пространство над приграничными областями для осуществления полетов.