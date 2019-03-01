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Из Дели вылетела группа Украинский - МИД

Из Дели вылетела группа Украинский - МИД

Киев  •  УНН

 • 9713 просмотра

КИЕВ. 1 марта. УНН. В Министерстве иностранных дел Украины заявляют, что с Дели уже вилетал группа украинцев, рейс которых ранее было отменено из-за напряжения отношений Индии и Пакистана. Об этом сообщили УНН в пресс-службе МИД.

Отмена авиарейса - это всегда эмоции, тревога. Естественно. Но Консул рядом, и вопрос постепенно решается. Утром из Дели вылетела часть украинцев, рейс которых было отменено, часть - вечером, другие - завтра рейсом МАУ", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщал УНН, в аэропорту Дели застряли как минимум 12 украинцев.

Как сообщал УНН, в связи с обострением отношений между Индией и Пакистаном отменен ряд авиарейсов в м/а им. И.Ганди в Дели.

27 февраля, УНН сообщал, что потому, что вследствие обострения военного противостояния между Пакистаном и Индией воздушное пространство над Пакистаном было закрыт для полетов, рейс, следовавший в Киев из Международного аэропорта Дели, прибудет в столицу со значительной задержкой.

Напомним, 27 февраля ВВС Пакистана сбили два индийских самолета в результате резкой эскалации, произошедшей через день после того, как ВВС Индии бомбили тренировочный лагерь террористов в Пакистане.

В результате правительства Индии и Пакистана закрыли воздушное пространство над приграничными областями для осуществления полетов.

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