Из Дели вылетела группа Украинский - МИД

Отмена авиарейса - это всегда эмоции, тревога. Естественно. Но Консул рядом, и вопрос постепенно решается. Утром из Дели вылетела часть украинцев, рейс которых было отменено, часть - вечером, другие - завтра рейсом МАУ", - сообщили в пресс-службе.



Как сообщал УНН, в аэропорту Дели застряли как минимум 12 украинцев.



Как сообщал УНН, в связи с обострением отношений между Индией и Пакистаном отменен ряд авиарейсов в м/а им. И.Ганди в Дели.

27 февраля, УНН сообщал, что потому, что вследствие обострения военного противостояния между Пакистаном и Индией воздушное пространство над Пакистаном было закрыт для полетов, рейс, следовавший в Киев из Международного аэропорта Дели, прибудет в столицу со значительной задержкой.

Напомним, 27 февраля ВВС Пакистана сбили два индийских самолета в результате резкой эскалации, произошедшей через день после того, как ВВС Индии бомбили тренировочный лагерь террористов в Пакистане.

В результате правительства Индии и Пакистана закрыли воздушное пространство над приграничными областями для осуществления полетов.