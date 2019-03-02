"Жест миру": Пакистан повернув Індії захопленого військового пілота

Раніше цього дня пілота у супроводі військового конвою доставили з пакистанського міста Лахор до пункту пропуску на кордоні. З індійського боку кордону, окрім правоохоронців, зібралися також тисячі мешканців прилеглих районів, щоб привітати повернення свого співвітчизника на батьківщину.

Ісламабад заявив, що рішення повернути індійського військового є “жестом миру” з його боку.

Як повідомляв УНН, в останні дні напруження між двома державами поглибилося після того, як Індія заявила, що здійснила наприкінці лютого повітряну операцію проти бойовиків ісламістського угруповання “Джаіш-е-Мохаммад” в районі Кашміру, навколо якого точиться територіальна суперечка між державами.

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Це був перший подібний рейд, здійснений Індією, за кілька останніх десятиліть. Він став відповіддю на кривавий теракт, скоєний угрупованням в індійському штаті Джамму і Кашмір, та який забрав життя десятків осіб. 27 лютого Пакистан заявив, що збив два літаки індійських військово-повітряних сил в повітряному просторі Пакистану над штатом Кашмір. Одного з індійських пілотів, який катапультувався, затримали пакистанські військові.

Зокрема, у п’ятницю Пакистан також вирішив повністю відновити польоти для комерційних літаків у своєму повітряному просторі, починаючи з ранку 4 березня. Також у п’ятницю чотири пакистанські аеропорти, які були закриті у зв’язку з загостренням ситуації навколо Кашміру, частково відновили свою роботу.

Конфлікт між Індією і Пакистаном пов’язаний з неврегульованим статусом Кашміру. Обидві країни претендують на повний контроль над цією територією. Ситуація ускладнюється тим, що як Індія, так і Пакистан володіють ядерною зброєю.