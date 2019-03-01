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Росія пропонує Індії та Пакистану посередництво у конфлікті

Росія пропонує Індії та Пакистану посередництво у конфлікті

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 березня. УНН. Росія готова до посередництва між Індією та Пакистаном для врегулювання конфлікту, який днями розгорівся між цими ядерними державами через спори про приналежність гірської області Кашмір. Про це повідомляє УНН з посиланням на Dawn.

Москва запропонувала свої послуги після того, як Пакистан заявив про готовність звільнити полоненого індійського пілота. Голова МЗС Росії Сергій Лавров виступив із пропозицією допомогти державам врегулювати конфлікт, якщо "вони цього захочуть".

Прем'єр-міністр Пакістану Шах Мехмуд Куреши заявив, що Ісламабад готовий прийняти пропозицію Москви.

"Я не знаю щодо Індії, але Пакистан готовий сісти за стіл переговорів, щоб знизити напругу", - сказав він.

Такж президент Росії Володими Путін зателефонував індійському прем'єр-міністру Нарендру Моді і заявив, що сподівається на швидке врегулювання кризи.

"Ми стурбовані ескалацією напруженості між Індією та Пакистаном і небезпечними маневрами збройних сил двох країн поблизу лінії контролю, що загрожує безпосереднім військовим зіткненням", - сказала речниця російського МЗС Марія Захарова.

Як повідомляв УНН, на переконання МЗС Пакистану, війна з Індією може призвести до взаємного знищення обох країн

Нагадаємо, ескалація між країнами почалася після нападу на конвой у місті Пулвама у спірному регіоні Кашмір 14 лютого, жертвами якого стали, за даними ЗМІ, 46 індійських військових.

26 лютого Індія завдала удару по табору пакистанських бойовиків "Джаїш-е-Мохаммад", які взяли на себе відповідальність за напад 14 лютого. При цьому Індія звинуватила Пакистан у "підтримці терористів і терористичних груп", які використовують пакистанську територію як базу.

Уже 27 лютого Пакистан заявив, що два військових літаки Індії були збиті над територією Кашміру, один з літаків впав на території Пакистану, його пілота захопили. Індія 27 лютого у відповідь також заявила, що збила пакистанський винищувач.

Пізніше влада Пакистана заявила про готовність звільнити індійського пілота

Конфлікт між Індією і Пакистаном пов’язаний з неврегульованим статусом Кашміру. Обидві країни претендують на повний контроль над цією територією. Ситуація ускладнюється тим, що як Індія, так і Пакистан володіють ядерною зброєю

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