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Россия предлагает Индии и Пакистану посредничество в конфликте

Россия предлагает Индии и Пакистану посредничество в конфликте

Киев  •  УНН

 • 9795 просмотра

КИЕВ. 1 марта. УНН. Россия готова к посредничеству между Индией и Пакистаном для урегулирования конфликта, который на днях разгорелся между этими ядерными государствами из-за споров о принадлежности горной области Кашмир. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Dawn.

Москва предложила свои услуги после того, как Пакистан заявил о готовности освободить пленного индийского пилота. Глава МИД России Сергей Лавров выступил с предложением помочь государствам урегулировать конфликт, если "они этого захотят".

Премьер-министр Пакистана Шах Мехмуд Куреши заявил, что Исламабад готов принять предложение Москвы.

"Я не знаю насчет Индии, но Пакистан готов сесть за стол переговоров, чтобы снизить напряжение", - сказал он.

Так же президент России Володими Путин позвонил индийском премьер-министру Нарендру Моди и заявил, что надеется на скорейшее урегулирование кризиса.

"Мы обеспокоены эскалацией напряженности между Индией и Пакистаном и опасными маневрами вооруженных сил двух стран вблизи линии контроля, которые грозят непосредственным военным столкновением", - сказала пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова.

Как сообщал УНН, по мнению МИД Пакистана, война с Индией может привести к взаимному уничтожению обеих стран.

Напомним, эскалация между странами началась после нападения на конвой в городе Пулвама в спорном регионе Кашмир 14 февраля, жертвами которого стали, по данным СМИ, 46 индийских военных.

26 февраля Индия нанесла удар по лагерю пакистанских боевиков "Джаиш-э-Мохаммад", которые взяли на себя ответственность за нападение 14 февраля. При этом Индия обвинила Пакистан в "поддержке террористов и террористических групп", которые используют пакистанскую территорию как базу.

Уже 27 февраля Пакистан заявил, что два военных самолета Индии были сбиты над территорией Кашмира, один из самолетов упал на территории Пакистана, его пилота захватили. Индия 27 февраля в ответ также заявила, что сбила пакистанский истребитель.

Позже власть Пакистана заявила о готовности освободить индийского пилота.

Конфликт между Индией и Пакистаном связан с неурегулированным статусом Кашмира. Обе страны претендуют на полный контроль над этой территорией. Ситуация осложняется тем, что как Индия, так и Пакистан обладают ядерным оружием.

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